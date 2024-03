Bus 39 Milano: fermate e orari

Tutte le informazioni su fermate e orari del Bus 39 a Milano

La linea bus 39 di Milano, gestita da ATM, fornisce un servizio che copre il percorso da Loreto M1 M2 a Via Pitteri/Redecesio, in grado di garantire un buon collegamenti per tutti, sia per i residenti, sia per i visitatori della città. In quest’articolo, troverai tutte le informazioni utili riguardo a orari, fermate, tariffe, app e aggiornamenti.

Bus 39 Milano: informazioni generali

Linea: 39

39 Operatore: ATM

ATM Percorso: Loreto M1 M2 – Via Pitteri/Redecesio

Loreto M1 M2 – Via Pitteri/Redecesio Fermate: 17

Bus 39 Milano: orari e frequenze

La linea bus 39 opera tutti i giorni nei seguenti orari:

Lunedì a Venerdì : 05:35 – 21:40 (frequenza: ogni 8-14 minuti)

: 05:35 – 21:40 (frequenza: ogni 8-14 minuti) Sabato : 05:35 – 21:40 (frequenza: ogni 12-18 minuti)

: 05:35 – 21:40 (frequenza: ogni 12-18 minuti) Domenica: 06:25 – 21:40 (frequenza: ogni 17-23 minuti)

Bus 39 Milano: le fermate

Loreto M1 M2 Via Porpora V.le Lombardia V.le Lombardia Via Vallazze Piola M2 Piola M2 Via Pacini Via Ponzio Via Pacini Via Astolfo Stazione Lambrate M2 Via Viotti Via Bassini Via C. Flaminio Via Saccardo Via C. Flaminio Via Dei Canzi Via S. Faustino Via Bistolfi Via S. Faustino Via Casasco Via Trentacoste Via Bistolfi Via Cima Via Zambaldi Via Pitteri Via Borgomainerio Via Pitteri

Bus 39 Milano: tariffe, app e aggiornamenti

I prezzi delle 39 (Via Pitteri/Redecesio) ATM possono variare in base a diversi fattori. Per maggiori informazioni sui costi dei biglietti per le linee ATM, controlla l’app di Moovit o il sito web ufficiale di ATM.

