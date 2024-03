Dai sapori tradizionali alle innovazioni culinarie: i migliori ristoranti di cucina italiana a Milano

Milano è una città molto rinomata non solo per come vive la moda, ma anche per la sua scena culinaria. Tra le strade della metropoli è possibile trovare alcuni ristoranti autentici, creativi e, soprattutto, di tradizione italiana. In quest’articolo andremo a vedere i migliori ristoranti di cucina italiana a Milano.

Cantine Milano Ristorante e Wine Bar: questo ristorante si trova vicino alla zona di Isola, nel cuore di Milano. Cantine Milano è un’esperienza che unisce il cibo e il vino. Il ristorante offre una selezione di vini italiani con cui è possibile accompagnare i piatti che offre il locale. Il menù offre un viaggio sensoriale grazie ai sapori “d’Italia”.

Marea Seafood & Beverage: più di un semplice ristorante o cocktail bar. Marea Seafood & Beverage offre un vasto menù, dall’aperitivo ai dessert, dai cocktail ai dopocena. Guidato dall’esperto chef Filippo Martinelli, il locale fonde tradizione e innovazione.

Primé: una cucina che vive nel presente, ma che grazie ai piatti permette di ritornare nel passato. Primé, situato nel centro di Milano, offre un ambiente accogliente e diverse sale. Una caratteristica che contraddistingue questo ristorante è la creatività e la cura verso gli ingredienti che caratterizzano ogni piatto, rendendolo una tappa di un viaggio culinario.

Damot‘: in zona Darsena, vicino ai Navigli, questo ristorante offre una cucina contemporanea ispirata dalle tradizioni italiane. Damot’ ha una particolare attenzione per le materie prime e la presentazione dei piatti. I suoi orari, molto flessibili, rendono facile trovare il momento giusto per gustare le loro delizie.

Casa Lodi: nato come progetto per valorizzare le specificità del territorio Lodigiano durante Expo 2015, Casa Lodi è diventato un punto di riferimento per chi ricerca la qualità della cucina italiana. Situato a pochi passi da Piazza del Duomo, offre piatti tipici del territorio, rivisitati in chiave moderna e realizzati con materie prime di altissima qualità.