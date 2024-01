Max Mariola apre il suo ristorante in Brera: l’apertura

Max Mariola apre il suo ristorante a Milano, esattamente a Brera: tutto sull'apertura

Dopo una carriera televisiva di successo e oltre 30 anni di esperienza culinaria, Max Mariola si prepara a inaugurare il suo ristorante, il Max Mariola Restaurant, situato nel vivace quartiere di Brera a Milano. Con una capacità di 100 coperti, il locale promette di offrire un’esperienza gastronomica unica, caratterizzata dalla cucina semplice e genuina che ha reso famoso lo chef attraverso le sue video ricette sul Gambero Rosso e i suoi 2,5 milioni di follower su Instagram.

L’apertura attesa con ansia

Dopo qualche mese di attesa, l’apertura ufficiale è fissata per venerdì 26 gennaio. Nonostante il cantiere abbia avuto un breve ritardo, Max Mariola assicura ai fan che tutto è proceduto secondo i piani. Il ristorante, situato in Via San Marco 26, offre un ambiente informale e accogliente, con un ampio spazio interno e un “giardino” spazioso tra San Marco e Porta Nuova.

Una cucina mediterranea e inclusiva

Il menu del Max Mariola Restaurant è un riflesso della sua passione per la cucina semplice e mediterranea. Con una varietà di piatti a base di carne, pesce e verdure di alta qualità, Mariola promette un’esperienza culinaria inclusiva, adatta a tutti i gusti e alle esigenze dietetiche. La proposta si distingue per la presenza di opzioni per celiaci, vegani e vegetariani, dimostrando l’attenzione di Mariola alla diversità culinaria.

La scelta di Milano

Max Mariola spiega la decisione di aprire a Milano anziché a Roma, sottolineando la centralità e l’opportunità offerta dalla location in Brera. Nonostante la folla entusiasta e la coda di persone che hanno atteso l’apertura, Mariola accoglie calorosamente i visitatori nella sua nuova dimora milanese, promettendo di rendere il ristorante una casa aperta a tutti.

L’offerta gastronomica

Il menu offre piatti creativi che spaziano dalla zuppetta di broccoletti e pomodoro del piennolo a un’ampia selezione di piatti a base di carne di razza piemontese. La sostenibilità è al centro anche delle scelte di pesce, con Mariola che privilegia il pesce povero per garantire un impatto ambientale positivo.

Prezzi accessibili per tutti

Con un impegno a rendere l’esperienza culinaria accessibile a tutti, Mariola assicura che il prezzo medio per tre portate sarà di circa 45 €. Il ristorante propone una varietà di dolci, tra cui la crostata ricotta di pecora romana e visciole e il celebre tiramisù.