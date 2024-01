Prevesioni meteo, giorni della Merla 2024: Milano si prepara all'ondata di calore invernale

Mentre l’inverno si fa sentire in molte parti del mondo, un’inaspettata ondata di calore sta per colpire Milano durante i “Giorni della Merla” del 2024. Questo straordinario cambiamento meteorologico è attribuibile a un potente anticiclone di origine africana, che promette di trasformare la città in un’oasi di tepore primaverile.

Milano: previsioni meteo

Secondo le previsioni meteorologiche fornite da 3Bmeteo, dopo un breve periodo di freddo intenso, un anticiclone in arrivo dall’Europa occidentale si estenderà sulla Lombardia, portando temperature insolitamente miti. Lorenzo Badellino, meteorologo di 3Bmeteo, spiega che dopo il transito di una perturbazione tra lunedì e martedì, l’anticiclone tornerà a rinforzare, stabilizzando l’atmosfera e regalando giornate soleggiate a Milano.

A partire dal 23 gennaio, Milano vedrà un graduale aumento delle temperature. Martedì, il termometro raggiungerà i 11 gradi, segnando l’inizio di una fase di clima più mite. Tuttavia, la giornata più calda potrebbe essere giovedì 25 gennaio, quando la città potrebbe godere di temperature che si avvicinano ai 15 gradi.

Conseguenze e nebbie

L’anticiclone porterà non solo un aumento termico ma anche stabilità atmosferica, con cieli spesso soleggiati. Tuttavia, nella seconda parte della settimana, è prevista la formazione di nebbie al Nord, favorita dall’aria stagnante e dall’umidità nei bassi strati dell’atmosfera. Questo fenomeno è attribuibile al progressivo irrobustimento dell’anticiclone, il cui massimo si posizionerà sulla Penisola Iberica, causando forti anomalie di geo potenziale sull’Italia.

I milanesi possono prepararsi a una pausa insolita dalla rigida stagione invernale, con temperature più simili alla primavera. Tuttavia, è bene essere consapevoli delle possibili nebbie che potrebbero formarsi nella seconda metà della settimana, portando con sé un’atmosfera suggestiva ma nebulosa.