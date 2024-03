Migliori aperitivi a Milano in via Larga: i locali più graditi nella zona

Se stai cercando un luogo accogliente per rilassarti e per goderti un momento di svago con gli amici in via Larga, sei nel posto giusto. In quest’articolo troverai dei locali consigliati. Tra questi rientra “Spiller“, locale dove puoi gustare la tradizione tirolese della birra

Migliori aperitivi a Milano in via Larga: i locali da provare

Spiller

Da Spiller puoi goderti un buon aperitivo. I loro dehor accoglienti permettono di goderti un bel pranzo all’aperto, una cena sotto le stelle o semplicemente un drink in compagnia. La birra Forst viene spillata accuratamente e promette un’esperienza di gusto priva di paragoni. Il locale in questione garantisce la massima qualità delle birre da loro selezionate.

Peter Bar

Se preferisci qualcosa di diverso, il Peter Bar è il posto giusto per te. La loro cucina spazia dall’italiano al bar classico, con opzioni adatte sia ai vegetariani che ai vegani. Insomma, un locale adatto a tutti. Che tu stia cercando un pasto leggero o qualcosa di più sostanzioso, il Peter Bar ha le opzioni giuste per te.

Due posti che sono in grado di soddisfare qualsiasi richiesta. Se sei in cerca dei migliori aperitivi a Milano in via Larga, scegliendo Spiller e Peter Bar, non sbaglierai.