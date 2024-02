Stadio San Siro, il sindaco Sala a Milan e Inter: “Lo stadio può essere ancora vostro”

Il sindaco Giuseppe Sala esplora opzioni e prospettive per il destino dello stadio San Siro

In un’atmosfera di incertezza sul futuro dello Stadio San Siro, il sindaco Giuseppe Sala ha rivolto un appello a Milan e Inter durante la commissione consiliare. Mentre le due squadre progettano nuovi stadi al di fuori del capoluogo lombardo, Sala ha sottolineato la necessità di rispondere alla missiva del Comune inviata a settembre.

La rivalutazione di San Siro

Durante la riunione, il sindaco ha affrontato il tema del vincolo e la prospettiva di demolire San Siro per costruire un nuovo impianto. “Riteniamo, salvo diverse decisioni del Tar, che il vincolo si può considerare una certezza, così come diamo nel campo delle certezze che i garanti hanno detto che il referendum non è ammissibile. A questo punto le squadre devono essere in grado di rispondere alla nostra missiva di settembre”, ha dichiarato Sala.

Nuove aree di sviluppo: il Milan a San Donato Milanese

Mentre il Milan ha già avanzato con l’area San Francesco a San Donato Milanese per il suo nuovo stadio, Sala ha chiarito che il Comune deve capire se questa mossa rappresenti una rinuncia alla proposta del 2019 per San Siro. Il sindaco ha evidenziato la disponibilità a diverse soluzioni, compresa la possibilità di cedere in diritto di superficie lo stadio a lungo termine.

San Siro: il progetto di ristrutturazione

Parallelamente, è stato presentato un progetto di ristrutturazione da 300 milioni di euro per San Siro. L’architetto Giulio Fenyves ha spiegato che questo progetto prevede la realizzazione di un quarto anello del Meazza, consentendo alle squadre di continuare a giocare senza dover chiudere l’impianto.

Le opzioni per il futuro di San Siro

Sala ha delineato diverse opzioni per il futuro di San Siro, dalla realizzazione diretta dei lavori da parte del Comune alla possibilità di una partnership con le squadre. La cessione in diritto di superficie è stata indicata come un’opzione sensata per le squadre, facilitando la patrimonializzazione dello stadio e accelerando il processo di riqualificazione.

Il sindaco ha sottolineato la possibilità di investire nel quartiere limitrofo da parte delle squadre, contribuendo alla valorizzazione dell’intera zona.