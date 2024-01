Inquinamento alle stelle, scatta il “blocco del traffico”

A Milano e nell’hinterland si è verificato il sesto giorno consecutivo di smog, con valori di Pm10 oltre la soglia dei 50 µg/m³. Le centraline dell’Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili superiori ai limiti consentiti, con una media di Pm10 di 57.7 µg/m³. La situazione richiede l’adozione di misure immediate per affrontare il problema dell’inquinamento atmosferico e garantire la salute pubblica.

Allarme smog: Milano e l’hinterland alle prese con livelli record di inquinamento

A Milano si sta affrontando un’allarmante situazione di smog, con livelli record di inquinamento atmosferico. I valori delle particelle sottili Pm10 hanno superato la soglia consentita di 50 µg/m³ per il sesto giorno consecutivo. Le centraline dell’Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili ben oltre i limiti stabiliti, con una media di Pm10 pari a 57.7 µg/m³. Questa critica situazione richiede un intervento immediato per contrastare il problema dell’inquinamento atmosferico e preservare la salute pubblica. Le misure antismog adottate, come il blocco del traffico e le restrizioni per il riscaldamento domestico, rappresentano solo il primo passo verso una soluzione più ampia ed efficace. È fondamentale che tutti collaborino attivamente per ridurre le emissioni nocive e garantire un futuro più pulito per la nostra città e l’hinterland circostante.

Misure antismog: blocco del traffico e restrizioni per il riscaldamento domestico

Le misure per contrastare l’inquinamento atmosferico includono il blocco del traffico e restrizioni per il riscaldamento domestico. A partire da domani, sarà vietata la circolazione dei veicoli diesel fino alla classe euro 4 all’interno dell’area urbana interessata dalla misura. Inoltre, sarà obbligatorio spegnere i motori dei veicoli parcheggiati durante le soste prolungate al fine di ridurre le emissioni nocive. Allo stesso tempo, saranno imposte limitazioni all’uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore alle 2 stelle e richiesta una riduzione di 1 grado Celsius delle temperature interne nelle abitazioni. Tali restrizioni si applicano ai comuni con una popolazione superiore ai 30mila abitanti e a quelli che hanno aderito volontariamente al protocollo antismog. È fondamentale rispettare queste disposizioni per contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria che respiriamo.

Inquinamento atmosferico in crescita a Milano: urge agire per la salute pubblica

La situazione dell’inquinamento atmosferico a Milano e nell’hinterland circostante sta peggiorando rapidamente, richiedendo un’azione immediata per tutelare la salute pubblica. I livelli di smog stanno raggiungendo valori allarmanti, superando regolarmente i limiti stabiliti per le particelle sottili Pm10. Le concentrazioni registrate dalle centraline dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) mostrano un costante aumento dei livelli di inquinamento, con una media di Pm10 pari a 57.7 µg/m³. Questa tendenza preoccupante è evidente anche nei comuni limitrofi come Pioltello, Cassano d’Adda e Turbigo, dove sono stati rilevati livelli elevati di smog. È fondamentale adottare misure immediate ed efficaci per contrastare l’inquinamento atmosferico e preservare la salute della popolazione.