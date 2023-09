A partire dal 1 ottobre 2023 entreranno in vigore nuovi divieti per diesel e Gpl

La Regione Lombardia ha recentemente annunciato nuove restrizioni riguardanti l’accesso dei veicoli diesel e GPL nella città di Milano e nelle aree circostanti. Queste misure, mirate a ridurre l’inquinamento atmosferico, sono il risultato delle iniziative proposte dall’Assessore all’Ambiente e al Clima, Giorgio Maione.

Le nuove disposizioni per i veicoli diesel Euro 4

A partire dal 1° ottobre 2023, la Regione Lombardia estenderà la limitazione dei veicoli diesel Euro 4 nei comuni della Fascia 1, che include la città di Milano, e nei comuni della Fascia 2 con una popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Questa restrizione sarà in vigore tutto l’anno e coinvolgerà anche i veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP).

Questo provvedimento mira a migliorare la qualità dell’aria nelle città e a garantire il rispetto delle normative europee e nazionali.

Divieti per i veicoli GPL e metano Euro 0 e 1

A partire dal 1° aprile 2024, la Regione Lombardia introdurrà limitazioni permanenti per i veicoli GPL e metano di classe Euro 0 e 1 nei comuni della Fascia 1 e 2.

Questa misura mira a ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti e a promuovere l’adozione di veicoli più ecologici.

È fondamentale tenere presente queste date per evitare sanzioni e aderire alle nuove normative.

Soglie chilometriche e deroghe

In aggiunta, il provvedimento stabilisce anche soglie chilometriche annuali per ottenere deroghe all’accesso alle zone interessate. Questo è reso possibile attraverso il dispositivo “Move-In”.

Ad esempio, per i veicoli di classe Euro 4/IV, le soglie chilometriche annuali sono fissate a 8.000 km/anno per le categorie M1 e M2, e 10.000 km/anno per le categorie N1, N2, N3 e M3.

Conoscere queste soglie può essere utile per coloro che necessitano di deroghe temporanee.

In sintesi, i nuovi divieti per i veicoli diesel e GPL a Milano e nelle aree circostanti rappresentano un passo significativo verso la riduzione dell’inquinamento atmosferico. È fondamentale essere consapevoli delle date di entrata in vigore e delle regole associate per evitare possibili sanzioni e contribuire a un ambiente più pulito.