Inquinamento, aria irrespirabile a Milano: si alzano i livelli di smog

Inquinamento, la situazione sull'innalzamento dello smog a Milano

L’aria di Milano è diventata pesante, carica di smog che supera i limiti stabiliti per le polveri sottili. Nella giornata di giovedì 18 gennaio, le centraline dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa) hanno registrato concentrazioni di particolato vicine ai massimi consentiti, con una media di Pm10 calcolata all’ombra della Madonnina pari a 42.3 µg/m³.

Livelli critici di smog

La situazione non è uniforme in tutta la città. Le zone più colpite includono Viale Marche e Città Studi, con concentrazioni di 45 e 46 µg/m³ rispettivamente. In Via Senato, il livello sale a 56 µg/m³, mentre al Verziere si attesta a 41. La problematica si estende anche al di fuori della metropoli, con rilevamenti di 44 µg/m³ a Limito di Pioltello, 34 a Cassano d’Adda e 43 a Magenta.

L’impatto nel mese di gennaio

Nel corso di gennaio, i giorni in cui i valori di smog superano la soglia stabilita sono già stati quattro. Le norme europee consentono solamente 35 giorni all’anno di superamento dei 50 microgrammi per metro cubo di Pm10. Nonostante ciò, al momento, non sono ancora state attivate le misure antismog previste dal Protocollo aria della Regione Lombardia. Il primo intervento è programmato dopo cinque giorni consecutivi con concentrazioni di particolato oltre la soglia consentita.

Il persistente aumento dei livelli di smog a Milano solleva preoccupazioni sulla qualità dell’aria e la salute pubblica. L’adozione tempestiva di misure antismog diventa cruciale per mitigare l’impatto negativo sull’ambiente e sulla vita dei cittadini.