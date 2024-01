A Milano c’è un parco dove i cani possono girare senza guinzaglio

Milano, cani senza guinzaglio: il parco

Una nuova sperimentazione nel cuore della città offre ai cani la possibilità di scorrazzare liberamente nel Parco delle Basiliche, in zona Vetra, durante specifiche fasce orarie. La decisione, presa dalla giunta del Municipio 1, è il risultato di una richiesta sostenuta da centinaia di firme provenienti dai cittadini frequentatori del parco. L’iniziativa mira a ripristinare la libertà canina già sperimentata tra il 2018 e il 2020, permettendo ai quattro zampe di godere delle aree verdi senza il vincolo del guinzaglio.

Fasce orarie di libertà per i cani

La sperimentazione, in vigore da gennaio d aprile, prevede fasce orarie specifiche: fino alle 10.30 e dalle 18.30 a chiusura. Da maggio a settembre, le fasce si spostano fino alle 10 e dalle 19.30 a chiusura, mentre da ottobre a dicembre ritornano fino alle 10.30 e dalle 18.30 a chiusura. L’obiettivo è garantire il benessere dei cani e soddisfare le richieste dei cittadini, pur prevenendo possibili conflitti con altri frequentatori del parco.

In passato, la sperimentazione era stata interrotta a causa di abusi nell’orario di libertà dei cani. Tuttavia, i cittadini che hanno promosso la petizione ritengono che le due aree cani presenti nel parco non siano sufficienti a coprire le esigenze della zona centrale di Milano, rendendo il Parco delle Basiliche un’area cruciale per i proprietari di cani.

Limitazioni e sensibilizzazione

Il Municipio 1 ha ridotto le fasce orarie rispetto alla sperimentazione precedente, escludendo le parti più frequentate della giornata. Ciò mira a prevenire eventuali conflitti, specialmente con i bambini presenti nel parco. I promotori della petizione si sono impegnati a sensibilizzare i proprietari di cani sull’importanza del rispetto rigoroso delle fasce orarie.

L’installazione della segnaletica con gli orari e le sanzioni sarà gestita dalla Direzione Verde del Comune di Milano. I controlli saranno effettuati dalla polizia locale e dalle guardie ecologiche, concentrandosi sul rispetto delle fasce orarie in cui i cani devono essere mantenuti al guinzaglio. La collaborazione tra le autorità e la comunità è fondamentale per il successo di questa iniziativa, che potrebbe essere estesa oltre il 2024, se dimostrerà di essere efficace.