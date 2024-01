Maxi multa per chi abbandonerà rifiuti per strada: l’inasprimento della pena

Multa per chi abbandonerà rifiuti per strada: la situazione

Abbandonare rifiuti per strada non sarà più un gesto impunito, ma piuttosto un atto che comporterà conseguenze gravi e onerose. La recente modifica dell’articolo 255 del Testo unico ambientale, introdotta dalla Legge 137/2023, ha portato a un significativo inasprimento delle sanzioni per chi si rende colpevole di gettare rifiuti nei luoghi pubblici. Questa misura mira a contrastare con fermezza l’inciviltà di chi, ignorando il rispetto per l’ambiente, abbandona rifiuti per strada.

Fino a 10mila euro di multa

Secondo la nuova normativa, la sanzione pecuniaria per l’abbandono di rifiuti è stata drasticamente incrementata, passando da mille a 10mila euro. Questa misura rappresenta un deterrente significativo, ma non è l’unico elemento di novità introdotto dalla legge. Oltre alla penale pecuniaria, l’abbandono di rifiuti non sarà più considerato un illecito amministrativo, ma verrà trattato come un reato penale.

Il passaggio da illecito amministrativo a reato penale

Coloro che verranno individuati nell’atto di abbandonare rifiuti per strada dovranno affrontare un processo penale, comparire in Tribunale e rispondere delle proprie azioni di fronte alla legge. Il Comandante della polizia locale di Bareggio, Riccardo Milianti, sottolinea che la procedura sanzionatoria si fa ancora più severa per gli abbandoni effettuati in aree paesaggistiche protette, evidenziando la tutela del patrimonio naturale.

Approvazione dell’Amministrazione comunale

L’inasprimento della pena multa è stato accolto con favore dall’Amministrazione comunale di Bareggio, guidata dalla sindaca Linda Colombo. Il vicesindaco Roberto Lonati sottolinea che questa modifica legislativa consente un’azione più incisiva nell’affrontare il problema dell’abbandono di rifiuti e rafforza la capacità di intervenire con decisione contro chi viola le norme. L’Amministrazione comunale si impegna a continuare l’opera di educazione ambientale nelle scuole locali e ad intensificare le attività di repressione, sottolineando che chi abbandona i rifiuti sarà perseguito con il massimo delle pene consentite.