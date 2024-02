Maxi multa per gli aerotaxi: evasi 3,7 milioni di tasse

Multa da record per 114 società di aerotaxi operanti su Milano

Sembra che 114 società che si occupano del servizio di aerotaxi su Milano, non abbiano versato ben 3,7 milioni di euro in tasse anti-inquinamento. La finanza continua ad essere vigile sul caso. Intanto, sono arrivate delle multe salatissime. Da 1 milione e 300000 mila euro, che sommandoli alle tasse, fanno 5 milioni da pagare.

Maxi multa per gli aerotaxi: il periodo di inadempienza

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle autorità fiscali durante l’analisi economica e finanziaria relativa al periodo 2019-2023, si sono rilevate delle significative discrepanze. Attraverso il confronto tra i dati forniti dalle società di gestione aeroportuale di Linate e le dichiarazioni fiscali dei vettori aerei, è stato scoperto che, nonostante siano stati effettuati quasi undicimila voli e trasportati circa trentaduemila passeggeri, le società non hanno adempiuto agli obblighi fiscali previsti.

Secondo quanto chiarito dalla finanza, l’imposta in questione è determinata in base alla distanza percorsa e al numero di passeggeri trasportati. Essa rappresenta una tassa ambientale mirata a gravare sui servizi che influiscono nocivamente sull’ecosistema ambientale. I proventi di tale imposta sono destinati prioritariamente alla protezione ambientale, come specificato dalle autorità competenti. La situazione evidenzia la necessità di una maggiore vigilanza e applicazione delle normative fiscali per garantire il rispetto delle leggi ambientali e la protezione dell’ecosistema.