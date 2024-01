Prezzi vantaggiosi nel mercato libero del gas a Milano

Oggi, 10 gennaio, rappresenta una pietra miliare per i consumatori di gas in Italia, poiché si conclude ufficialmente l’era del mercato tutelato per le forniture di gas. In concomitanza con questo cambiamento, Assoutenti ha condotto un’indagine approfondita in 20 città italiane per valutare i costi del mercato libero. I risultati indicano Milano come il luogo con le offerte più vantaggiose, sia a prezzo fisso che variabile.

Milano al top delle offerte a prezzo fisso e variabile

Milano emerge come la città più conveniente per i consumatori di gas, con prestazioni eccellenti sia nelle offerte a prezzo fisso che a prezzo variabile. Secondo l’indagine di Assoutenti, confrontando le migliori offerte sul portale di Arera per una famiglia che consuma 1.400 metri cubi di gas all’anno, Milano offre la migliore offerta a prezzo fisso annuo, ammontante a 1.816,66 euro. Questo rappresenta un notevole risparmio rispetto alla peggiore performance registrata a Roma, con 2.045,57 euro. Anche sul fronte delle offerte a prezzo variabile, Milano brilla con una spesa annua di 1.554,46 euro, battuta solo da alcune città come Bolzano, Trieste e Trento.

La situazione a Roma e altrove

Roma si rivela essere la città italiana con le bollette del gas più care, sia a prezzo fisso che variabile, secondo l’indagine di Assoutenti. Le tariffe più vantaggiose per il gas si trovano a Trento e Milano, seguite da Bolzano e Trieste. Questi risultati mettono in luce una carenza di reale concorrenza tra gli operatori, con una media di soli tre offerte a prezzo variabile più vantaggiose rispetto al regime di maggiore tutela.