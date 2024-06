"Se avessimo parcheggiato tre auto sul marciapiede non ci avrebbero multato" affermano le persone sanzionate

La polizia locale ha multato con 1000 euro un piccolo gruppo di cittadini che stava riqualificando un’area verde normalmente occupata da auto in divieto.

La multa da 1000 euro

La sanzione è arrivata in seguito alla riqualificazione di un’area verde in via Aselli 28. Si legge sulla multa che questa è stata comminata per “deposito temporaneo di pacciamatura su marciapiede e area verde pubblico, finalizzato all’opera di rinaturalizzazione dell’area in questione” e “per occupazione suolo abusiva”.

Nella stessa zona, qualche settimana fa, durante VIA LIBERA, l’intervento di mappatura delle soste irregolari di auto, erano state rilevate ben 146 vetture in divieto di sosta. Una zona che invece dovrebbe essere ufficialmente “area verde”.

“Situazione paradossale”

Stefania Leone e Alberto Gianera di Città delle persone spiegano: “La situazione è completamente paradossale perché se avessimo parcheggiato tre auto sul marciapiede non ci avrebbero multato. Sembra uno scherzo: in epoca di emergenza climatica si sceglie di sanzionare le persone che proteggono e curano il verde. Abbiamo preso mille euro di multa perché abbiamo riqualificato il terreno sotto gli alberi.”

Oltre al danno la beffa: il giorno successivo alla sanzione il Comune ha fatto installare nell’area delle barriere per impedire che le auto ci parcheggino.