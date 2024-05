Più di 2500 persone saranno in giro oggi per Milano, tra le 18 e le 22, per mappare le auto in sosta irregolare

Questa sera, dalle 18 alle 22, parte l’iniziativa “Via Libera” promossa da comitati e associazioni di “Sai che puoi?”. Lo scopo è quello di mappare le automobili parcheggiate in maniera irregolare.

L’iniziativa “Via Libera”

L’iniziativa coinvolge più di 2.500 persone, a piedi o in bicicletta, organizzate in oltre 750 squadre, che saranno in giro per tutte le strade della città, quasi 2000 chilometri, per fare la mappatura della sosta selvaggia. I partecipanti conteranno, tramite una web app sviluppata appositamente, le auto parcheggiate in modo irregolare.

Al termine del conteggio ci si ritroverà tutti alla birreria Linearetta, in via Foppa 4, per festeggiare.

La sosta selvaggia a Milano

“La sosta selvaggia toglie spazio alle persone, rende più pericolose le strade per le persone che si spostano a piedi, in bici o monopattino” affermano gli organizzatori dell’iniziativa.

Una volta contati tutti i mezzi irregolari l’obiettivo è quello di trasmettere questi dati al Comune in modo che intervenga.