Stefano Bonaiti torna a casa: il nuovo acquisto del Lecco

Stefano Bonaiti lascia l'Alcione Milano dopo una carriera brillante e torna al Lecco, la sua squadra del cuore.

Stefano Bonaiti, centrocampista e vicecapitano, sta per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, salutando l’Alcione Milano dopo un percorso durato quattro anni. L’esperienza all’Alcione si è conclusa con un esordio positivo in Serie C, un traguardo emozionante per il giovane talento. La dirigenza del Lecco ha colto l’occasione per riportare a casa un giocatore che ha sempre avuto un legame speciale con la città.

Il ritorno alle Aquile

Bonaiti, classe 1998, ha trascorso gli ultimi quattro anni all’Alcione Milano, dove ha collezionato 34 presenze, siglando 2 gol e 2 assist. La sua decisione di tornare al Lecco è carica di significato, dato che ha iniziato la sua carriera calcistica proprio nel settore giovanile delle Aquile. Un percorso che, purtroppo, si era interrotto con la retrocessione in Serie D nel 2012. Oggi, a 27 anni, è pronto a vestire nuovamente i colori della sua squadra del cuore, con l’entusiasmo di chi desidera contribuire al rilancio della società.

Un colpo strategico per il Lecco

Il club bluceleste ha dimostrato di credere nel potenziale di Bonaiti, che ha rifiutato una proposta di rinnovo pluriennale dall’Alcione per accettare la chiamata del Lecco. La trattativa si è chiusa rapidamente, segno di un accordo ben mirato e di una volontà reciproca di costruire un futuro insieme. L’allenatore Riccardo Nobili, noto per il suo lavoro come match analyst con vari allenatori, sembra avere in mente un progetto promettente e il centrocampista lecchese potrebbe rivelarsi un tassello fondamentale per il successo del team.

Le prospettive per la stagione

Con il raduno fissato per il 14 luglio, l’atmosfera in casa Lecco è carica di aspettative. Il club sta lavorando per migliorare le infrastrutture e preparare al meglio la stagione futura. La partita d’andata al “Rigamonti-Ceppi” rappresenta un passo importante verso il sogno di tornare a competere per obiettivi ambiziosi. Bonaiti porterà con sé una grande motivazione e l’esperienza maturata negli anni, elementi che potrebbero rivelarsi cruciali per il nuovo corso del Lecco.

Il futuro di Bonaiti

Il ritorno di Bonaiti non è solo una questione di sport; è un segno di appartenenza e di passione per la sua città. La pelle di Bonaiti porta i colori del Lecco e, con la firma del contratto imminente, i tifosi possono prepararsi a vivere nuove emozioni. L’innesto del giovane centrocampista potrebbe rappresentare l’inizio di un percorso vincente, un’opportunità per dimostrare il proprio valore e contribuire al rinascimento del club. La sua storia è solo all’inizio, e il futuro sembra promettente.