Sulla scia dell’anticiclone africano: caldo in arrivo

Temperature in aumento e caldo afoso in arrivo. Scopri le previsioni meteo per il prossimo periodo.

È in arrivo un’ondata di caldo che sembra destinata a durare. L’anticiclone africano sta prendendo piede sull’Italia, portando con sé un incremento delle temperature e un’afa opprimente. Gli esperti meteorologici avvertono che nei prossimi giorni ci sarà un aumento significativo del caldo, che raggiungerà punte elevate già dal fine settimana. Questo periodo di calore non sembra avere una fine imminente, e potrebbe protrarsi per tutto il mese di giugno.

Le previsioni meteo a lungo termine

Secondo Lorenzo Tedici, esperto meteorologo, le mappe meteorologiche rivelano un quadro piuttosto preoccupante. Le proiezioni a lungo termine indicano che le temperature saranno sopra la media e le piogge saranno scarse fino a luglio. Dopo un maggio caratterizzato da condizioni fresche e piovose, ora ci prepariamo ad affrontare un’estate calda. Le previsioni sub-stagionali suggeriscono che potremmo avere una lunga fase di caldo estivo, con temperature che potrebbero avvicinarsi ai 40°C in alcune regioni del Sud Italia e in Sardegna.

Dettagli delle previsioni quotidiane

Il penultimo giorno di maggio, il termometro potrebbe raggiungere i 30-32°C, soprattutto al Centro-Sud. Nel weekend, il caldo aumenterà ulteriormente, con punte di 34°C previste. A partire dalla prossima settimana, ci aspettiamo anche notti tropicali in città, con temperature minime che supereranno i 20°C. Durante la Festa della Repubblica, una perturbazione potrebbe portare temporali sulle Alpi, ma altrove il clima rimarrà estivo.

Un’estate calda in arrivo?

Le proiezioni meteo indicano un dominio dell’alta pressione, con un notevole aumento delle temperature previsto dal 5-6 di giugno. Durante questa fase, le condizioni potrebbero diventare veramente afose, con temperature che toccheranno i 40°C in alcune zone. L’anticiclone africano sembra determinato a dominare le prossime settimane, segnando un ritorno del caldo intenso e persistente, tipico dell’estate italiana.

Prepararsi al caldo estivo

Con l’arrivo di questa ondata di caldo, è il momento di tirare fuori vestiti leggeri, infradito e cappelli di paglia. Sembra che l’estate del 2025 si preannunci nuovamente calda e intensa, come molte delle precedenti stagioni estive del XXI secolo. Venerdì 30 maggio, al Nord ci sarà bel tempo e caldo, mentre anche al Centro e al Sud le condizioni saranno favorevoli. Sabato 31, l’afa aumenterà, e domenica 1 giugno si prevedono temperature elevate in tutto il Paese, con possibili temporali pomeridiani solo sulle Alpi.

Tendenze meteorologiche a breve termine

Nei prossimi giorni, le previsioni indicano temporali sulle Alpi, mentre il resto dell’Italia continuerà a godere di un clima soleggiato. Con il passare delle settimane, è fondamentale monitorare le variazioni meteo, soprattutto per chi ha programmi all’aperto. L’estate è ufficialmente alle porte, e bisogna prepararsi a affrontare il caldo che ci aspetta.