Il contributo è dedicato a famiglie con Isee inferiore a 30mila euro e con un figlio nato nel 2023

Il Comune di Milano rende noto il bilancio del contributo “sostegno affitti – genitori 2023”: più di 2 milioni per le famiglie con Isee inferiore a a 30mila euro a cui, dal primo gennaio 2023, è nato un figlio.

A chi è rivolta la misura?

Il contributo è dedicato ai nuclei familiari con almeno un componente under 35 ed è il più alto incentivo comunale per aiutare chi vive in affitto, con un contributo che può raggiungere 9mila euro in 3 anni. Per accedervi occorre inoltre avere un figlio neonato (o adottato) nel 2023 e il contratto di locazione deve avere una durata residua di almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda.

Le domande ammesse sono state 249. Il 76% dei contributi è stato assegnato a famiglie con Isee inferiore a 15mila euro, e l’importo medio erogato è stato di 2.773,15 euro, abbastanza vicino ai 3mila euro massimi all’anno.

Come accedere al contributo

Il contributo viene erogato direttamente al proprietario dell’abitazione, a parziale copertura del canone di locazione. La misura è ancora a disposizione, fino all’esaurimento delle risorse stanziate dal Comune. Tutte le informazioni e il bando sono reperibili sul sito web del Comune di Milano.