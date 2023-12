I dettagli sull'approvazione del bilancio preventivo 2024-2026 dal valore di 3,7 miliardi

Il Consiglio comunale di Milano ha recentemente varato il bilancio di previsione 2024-2026. Presentato in Giunta lo scorso 4 dicembre dall’assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte, il progetto economico finanziario ha ottenuto l’approvazione con 29 voti favorevoli dopo quattro giorni di intensi dibattiti e 10mila emendamenti, quasi tutti ritirati. Il bilancio, dal valore di 3,712 miliardi, rappresenta la prima volta, dalla riforma della finanza locale, in cui il documento è operativo prima dell’inizio del nuovo anno, anticipando notevolmente i tempi di approvazione solitamente più lunghi.

Il bilancio e le dichiarazioni di Emmanuel Conte:

In un contesto economico e sociale complesso, con un taglio di 200 milioni previsto dalla finanziaria per i Comuni, Emmanuel Conte, assessore al Bilancio e Patrimonio, ha sottolineato l’importanza delle azioni intraprese nel 2023. Queste hanno permesso di presentare un bilancio più solido rispetto agli ultimi anni, rappresentando un passo avanti verso la ricerca di equilibri strutturali. Il pareggio finanziario per il 2024, fissato a 3,712 miliardi, rappresenta il valore più alto degli ultimi sette anni, ottenuto grazie a risorse proprie e a scelte politiche mirate. Le decisioni sono state selettive sia sulle entrate che sulle spese, orientate a principi redistributivi che tutelano le fasce più deboli della società.

Azioni sulla spesa corrente e sulle entrate:

Il Comune di Milano ha operato su diversi fronti per garantire il pareggio finanziario. Tra le azioni sulla spesa corrente, la rimodulazione del debito e la gestione dei mutui a tasso variabile hanno contribuito a un vantaggio di 50 milioni di euro sulla spesa complessiva. Inoltre, la sostituzione di coperture statali incerte con finanziamenti europei, come nel caso dei centri estivi, ha consolidato ulteriormente il bilancio.

Per quanto riguarda le entrate, si evidenzia una ripresa significativa. Dai 3,383 miliardi previsti nel 2023, si è passati ai 3,712 miliardi del 2024. Un incremento di 15 milioni di euro dagli introiti della tassa di soggiorno e di 273 milioni dalle entrate extratributarie ha contribuito a coprire la spesa corrente in modo sostenibile.

Il futuro del bilancio e le reazioni politiche:

Il bilancio, dedicando una quota consistente al trasporto pubblico locale, riflette una visione orientata al potenziamento dei servizi essenziali. Tuttavia, il centrodestra ha scelto di non partecipare al voto, manifestando la propria disapprovazione per alcuni tagli emendativi.

Emmanuel Conte ha sottolineato l’importanza dell’approvazione a dicembre, evidenziando la sana programmazione della spesa, l’evitamento di rallentamenti amministrativi e la promozione del piano di assunzioni e degli investimenti previsti dal Pnrr. Ha anche sottolineato la necessità di una futura riforma e riequilibrio del bilancio, spingendo per un coinvolgimento attivo del governo per coprire le esigenze economiche, in particolare quelle derivate dal settore del Trasporto Pubblico.