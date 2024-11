Scopri le nuove tariffe per gli hotel e le strutture ricettive a Milano dal 2025.

Un incremento significativo per i turisti

La giunta di Milano ha recentemente approvato un aumento della tassa di soggiorno, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025. Questa decisione, proposta dall’assessore al bilancio Emmanuel Conte, prevede un incremento fino a 2 euro a notte per le strutture ricettive, inclusi hotel, affittacamere e bed & breakfast. Questo cambiamento si inserisce nel contesto del Giubileo 2025, che offre ai comuni la possibilità di rivedere le proprie tariffe per far fronte all’aumento del turismo.

Dettagli sulle nuove tariffe

Le nuove tariffe stabilite dalla giunta comunale prevedono un aumento significativo per le diverse categorie di strutture. Gli hotel a 1 stella passeranno da 2,50 a 3,50 euro, mentre quelli a 2 stelle da 3,50 a 4,90 euro. Per gli hotel a 3 stelle, la tassa salirà da 4,50 a 6,30 euro, e per le strutture a 4 e 5 stelle, il costo sarà di 7 euro a notte. Anche i residence subiranno un incremento, con le strutture a 2 stelle che passeranno da 2,50 a 3,50 euro e quelle a 3 stelle da 3,50 a 4,90 euro.

Impatto sul turismo e utilizzo dei fondi

Questo aumento della tassa di soggiorno non è solo una questione di bilancio, ma ha anche l’obiettivo di finanziare eventi e interventi legati al Giubileo. Il gettito aggiuntivo sarà utilizzato per migliorare i servizi e le infrastrutture turistiche, rendendo Milano ancora più attrattiva per i visitatori. È importante notare che, nonostante l’aumento, esistono numerose esenzioni e agevolazioni per categorie specifiche, come minori di 18 anni, studenti universitari e persone con disabilità, che continueranno a beneficiare di esenzioni dalla tassa.