Le informazioni su a chi spetta il bonus bollette 2024 e come richiederlo

Il 2024 porta con sé importanti cambiamenti per le bollette, in particolare per l’elettricità, il gas e l’acqua. Il bonus sociale potenziato, che ha coperto il 2023 per i nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro, è giunto al termine. In questo contesto di novità, è fondamentale comprendere a chi spetta il bonus nel 2024 e come richiederlo.

Bonus bollette 2024: a chi spetta

Per le bollette della luce, nel primo trimestre 2024, saranno in vigore i limiti ISEE precedentemente previsti per il bonus sociale potenziato, ovvero fino a 15.000 euro di ISEE e fino a 30.000 euro per nuclei con almeno quattro figli a carico.

Bonus elettrico 2024:

Il bonus elettrico è una agevolazione separata rispetto al bonus sociale. Questo contributo extra è valido esclusivamente per la bolletta dell’energia elettrica, mantenendosi in vigore solo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024. È importante notare che il bonus sociale riguarda tutte le forniture domestiche, comprese energia elettrica, gas e acqua.

Bonus bollette 2024: come richiedere il bonus

Per entrambe le agevolazioni, non è necessario presentare una domanda separata. Basta rinnovare l’ISEE per il 2024 presentando la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Questo processo semplificato rende più agevole l’accesso ai benefici per le famiglie.

Bonus elettrico automatico:

Il bonus elettrico del 2024 è riconosciuto automaticamente a coloro che già usufruiscono del bonus sociale energia. L’importo varia in base al numero di componenti del nucleo familiare. Inizialmente previsto per ottobre, novembre e dicembre 2023, è stato prorogato per il primo trimestre del 2024 dalla manovra di bilancio.