Milano è tra le prime città per la qualità di vita nel 2023, ma è critica per la situazione di furti e rapine

Milano mantiene la sua posizione stabile nella classifica del Sole24Ore, collocandosi all’ottavo posto complessivo e dominando nella categoria ‘Affari e lavoro’. Ottimi risultati anche in ‘Cultura e tempo libero’. Tuttavia, la situazione giudiziaria è preoccupante, con Milano piazzatasi al 107º posto nell’indicatore ‘Giustizia e sicurezza’.

Classifica generale sulla qualità della vita nel 2023

L’edizione 34 dell’indagine sulla qualità della vita nel 2023 del Sole 24 Ore, appena pubblicata, consacra Udine come leader, seguita da Bologna e Trento sul podio. Milano si mantiene all’ottavo posto, ripetendo la sua posizione dell’anno precedente. Udine, invece, si guadagna il primo posto per la prima volta nella storia della classifica, entrando nel ristretto gruppo delle prime dieci solo tre volte dal 1990.

Prestazioni di Milano nei diversi indicatori di benessere

L’indagine, basata su 90 indicatori relativi al 2022 e suddivisi nelle sei macrocategorie tematiche, mostra Milano al 20º posto per ‘Ricchezza e consumi’, al primo per ‘Affari e lavoro’, al 107º per ‘Giustizia e sicurezza’, al 13º per ‘Demografia e società’, al 41º per ‘Ambiente e servizi’, e al secondo per ‘Cultura e tempo libero’.

Il punto più critico in ‘Giustizia e sicurezza‘ è rappresentato dalle rapine, con 128 denunce ogni 100mila abitanti. Anche i furti nei negozi e i furti con destrezza registrano cifre preoccupanti. Nonostante alcuni cali in settori come le start-up innovative e le librerie, si registrano aumenti nel tasso di natalità e nel numero di anziani ogni 1.000 giovani.

La Top Ten delle città con migliore qualità di vita nel 2023

Bergamo, capoluogo della cultura insieme a Brescia quest’anno, sale al 5º posto nella classifica dei territori più vivibili, conquistando il primato nella categoria ‘Ambiente e servizi’. Modena, settima, torna nella top ten dopo due precedenti apparizioni nel 1999 e nel 2022. La provincia di Aosta si conferma solida al quarto posto.

Firenze, sesta, e Monza e Brianza, decima, mantengono buoni piazzamenti. Verona chiude la top 10. Le assenze notevoli sono Trieste e Bolzano, rispettivamente 12ª e 13ª.

Il Mezzogiorno si concentra nella seconda metà della graduatoria, con l’eccezione di Cagliari al 23º posto. Foggia torna a occupare la 107ª posizione dopo dodici anni, segnando un netto declino. In coda alla classifica ci sono diverse province del Centro e del Nord, con perdite e avanzamenti significativi.

Tra le ultime cinque posizioni ci sono Siracusa (104ª, -14 posizioni) e Napoli (105ª, -7 posizioni). Le grandi città come Roma, Venezia, Torino e Genova mostrano scarsa dinamicità, mantenendo posizioni basse o perdendone.