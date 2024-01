Sciopero generale dei mezzi 24 gennaio 2024: orari e fasce di garanzia

Orari e fasce di garanzia durante lo sciopero generale dei mezzi del 24 gennaio 2024

Anno nuovo, nuovo sciopero. È già stata proclamata la prima agitazione del 2024 che coinvolgerà i lavoratori del trasporto pubblico locale a Milano e nel resto d’Italia. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati di base Usb lavoro privato, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato e Adl Cobas, che ormai da mesi sono arrivati allo scontro con il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, tra ordinanze di riduzione dell’agitazione – da 24 a 4 ore – e differimenti obbligatori.

Sciopero generale dei mezzi: Il 24 gennaio la protesta scuote l’Italia

Come riporta il portale dedicato del ministero, lo sciopero andrà in scena il 24 gennaio, di mercoledì. L’agitazione avrà carattere nazionale e riguarderà tutti i dipendenti delle aziende di Tpl. A Milano, quindi, saranno a rischio le metropolitane, gli autobus e i tram di Atm per tutto il giorno, anche se verosimilmente saranno previste le classiche fasce di garanzia. Per l’ultima agitazione i sindacati di base avevano chiesto “aumenti salariali dignitosi”, “migliori condizioni di lavoro” e interventi per tutelare “la salute e la sicurezza”.

Sciopero generale dei mezzi: trasporto pubblico in tutta Italia

Si chiama all’astensione dal lavoro, di 24 ore, il trasporto pubblico locale di tutta Italia anche il 24 gennaio. Le modalità sono affidate alle singole rappresentanze territoriali. I sindacati coinvolti sono Osr Filt-Cgil/Faisa-Cisal,Cub Trasporti/Sgb/Cobas Lavoro Privato/Adl Cobas.

Dalle 13 alle 17 del 24 gennaio è agitazione (proclamata da Filt-Cgil e Uilt-Uil) anche nel settore aereo, per il personale di Enav.

Il 24 gennaio sarà una giornata cruciale per il trasporto pubblico locale in Italia, con lo sciopero generale dei mezzi che coinvolgerà diverse città, compresa Milano. Le richieste dei sindacati di base, da aumenti salariali a migliori condizioni di lavoro, sono al centro di un confronto acceso con il ministro dei trasporti, Matteo Salvini. La durata della protesta, da 24 ore, solleva preoccupazioni tra i pendolari, ma l’organizzazione sindacale promette fasce di garanzia per limitare i disagi.

Il trasporto pubblico locale in tutta Italia si fermerà per 24 ore, con le modalità di astensione dal lavoro gestite a livello territoriale dai sindacati coinvolti. Parallelamente, nel settore aereo, il personale di Enav sciopererà dalle 13 alle 17. Questa ondata di proteste segna l’inizio del 2024 e riflette le tensioni crescenti tra i lavoratori e il governo riguardo alle condizioni di impiego e ai diritti sindacali.