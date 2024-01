Università Statale, il governo stanzia 80 milioni per il nuovo campus

Il governo stanzia 80 milioni per il nuovo campus dell'Università Statale: i dettagli

Nel quadro degli sforzi continuativi per elevare l‘Università Statale di Milano a standard internazionali di eccellenza, il Governo italiano ha recentemente approvato uno stanziamento significativo. La legge di Bilancio per l’anno 2024 ha destinato 80 milioni di euro come ulteriore contributo per la realizzazione del Campus Mind, un progetto ambizioso che promette di trasformare radicalmente il paesaggio universitario e scientifico. Questo nuovo finanziamento si aggiunge a un precedente impegno regionale di 15 milioni di euro, consolidando così un totale di 95 milioni di euro per il progetto, che già contava su 135 milioni provenienti dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in fasi precedenti.

Il Campus Mind: un progetto multipolare per l’innovazione

Il rettore dell’Università Statale, Elio Franzini, ha enfatizzato l’importanza di questo investimento nella trasformazione della visione dell’università. Il progetto del Campus Mind non solo rappresenta una pietra miliare per l’ateneo ma è cruciale anche per la città di Milano e per l’Italia nel suo complesso. Franzini sottolinea che la nuova struttura si inserisce in una visione ambiziosa di un’università multipolare, focalizzata sull’innovazione scientifica e tecnologica. Il campus non sarà soltanto uno spazio per la didattica e la ricerca, ma mira a diventare un centro vitale di interazione con l’ecosistema innovativo di Mind, collaborando con istituzioni come il Galeazzi e lo Human Technopole, insieme a numerose aziende e startup.

Incremento dell’offerta formativa e delle risorse

La nuova iniezione di fondi supporterà non solo la realizzazione del Campus Mind ma contribuirà anche alla valorizzazione di Città Studi, al potenziamento della sede centrale, e alla creazione di un moderno campus per le scienze motorie presso il centro sportivo Saini. Progetti paralleli, come le nuove residenze studentesche, vedranno un significativo aumento dei posti letto disponibili per gli studenti. Oltre ai tre poli principali (Mind, Città Studi e Sede Centrale), si prevedono investimenti per consolidare il Polo didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria a Lodi e il Centro universitario di eccellenza “Università della Montagna” presso la sede di Edolo.