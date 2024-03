Le migliori trattorie romane a Milano: i posti consigliati

Dalla carbonara alla gricia. i Sapori romani si sono sempre contraddistinsti per la loro autenticità, nonostante i piatti semplici. Forse però, è proprio la semplicità a renderli speciali. Se state cercando una trattoria romana in quel di Milano, siete nel posto giusto. In quest’articolo andremo a scoprire insieme le migliori trattorie romane a Milano.

Le migliori trattorie romane a Milano

Di seguito, le trattorie romane consigliate:

Nonna Maria Osteria Romana

Presso la Nonna Maria Osteria Romana, è possibile tele trasportarsi per un po’ di tempo a Roma. Tutto questo, grazie alla sua cucina. Situata in via Macedonio Melloni angolo via F.lli Bronzetti, 9, questa osteria è un omaggio al ricordo della nonna Maria. Qui, ogni piatto è sinonimo di tradizione e autenticità, preparato con amore e passione. Proprio come faceva la nonna Maria. Gli orari sono flessibili: lunedì 12:00–14:30, 19:30–22:30; martedì 12–14:45, 19:30–22:30; mercoledì 12–14:45, 19:30–22:30 giovedì12–14:45, 19:30–22:30; venerdì12–14:45, 19:30–23; sabato12–14:30, 19:30–22:30; domenica chiuso.

Giulio Pane e Ojo

Inaugurata nel 1999 in zona Porta Romana, a Milano, Giulio Pane e Ojo è un’autentica osteria romana che porta avanti il rispetto della tradizione culinaria della sua città. Gestita dalla famiglia Ranucci, l’osteria offre piatti genuini e ricchi di storia. Dalle puntarelle agli arrosti profumati, ogni boccone è un’esperienza unica. Il pranzo è servito dalle 12:00 alle 15:00 e la cena dalle 19:15 a mezzanotte.

Volemose Bene

Situata in Via della Moscova, 25, la trattoria offre un’atmosfera familiare, dove il buon cibo è accompagnato da sorrisi e allegria. Il pranzo è servito dal lunedì al venerdì dalle 12:15 alle 15:00 e la cena dalle 19:00 alle 23:00.

Hostaria Romana

In Corso Concordia 2, l’Hostaria Romana accoglie gli amanti della cucina tipica romana. Lo chef Fabrizio delizia gli ospiti con piatti con i suoi piatti. E’ possibile gustare le bontà della cucina romana dal lunedì al sabato dalle 12:15 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 22:30.

Osteria delle Commari

Situata in Via Vincenzo Civerchio, 9, l’Osteria delle Commari è il regno della cucina romana a Milano. Con un menù ricco di ricette tradizionali e prodotti tipici, questa osteria promette un’esperienza culinaria indimenticabile. E’ possibile gustare le specialità della cucina romana dal lunedì al sabato dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 19:30 alle 22:30, e la domenica dalle 12:30 alle 14:30.