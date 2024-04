I migliori panini da mangiare in centro a Milano: i locali consigliati

Se siete in giro per Milano e avete intenzione di degustare un buon panino per una breve pausa, siete nel posto giusto per voi. In quest’articolo andremo scoprire i migliori panini da mangiare in centro a Milano. Di seguito, i locali che vi consigliamo.

I migliori panini da mangiare in centro a Milano

Cesarino:

Cesarino si trova nel cuore di Milano, dietro al Duomo. E’ un locale molto famoso per i suoi panini preparati con ingredienti sempre freschi e di qualità, tra cui prosciutto crudo di Parma, mozzarella di bufala campana e porchetta di Ariccia. E’ aperto sette giorni su sette dalle 10:00 alle 22:00.

Debbie’s:

Si trova in via Corso Garibaldi, 22, Debbie’s al centro di Milano. Offre diversi tipi di panini, colazioni e bevande, oltre ad un ambiente accogliente. Ci sono opzioni anche per vegetariani e vegani, perché Debbie’s si impegna a soddisfare più clienti.

Chiosco Squadre Calcio:

In Piazza Castello 4, è presente Chiosco Squadre Calcio, punto di riferimento per gli amanti del calcio e dei panini in compagnia. Offre panini, snack e bevande

Chiosco al Politico:

Anche Chiosco al Politico si trova in Piazza Castello ed offre una vasta selezione di panini, birre e altre bevande. Oltre a Debbie’s, anche questo locale offre delle opzioni per vegetariani e vegani.