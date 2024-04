Migliori aperitivi a Milano in via Torino: le esperienze da provare

Passeggiando a Milano, in via Torino, è possibile trovare negozi, botteghe, ristoranti, cinema e diversi monumenti storici. E’ possibile però trovare diversi locali in grado di servire degli apertivi speciali, in qualunque momento della giornata. In quest’articolo, infatti, andremo a consigliarvi due locali situati in via Torino: Caffè Torino e Granaio, Caffè e Cucina.

Migliori aperitivi a Milano in via Torino: i locali da provare

Caffè Torino: si trova in via Torino, che dispone di un arredamento retrò, oltre ad un personale molto attento e cordiale. Il locale offre diversa scelta sui cocktail classici e degli stuzzichini gourmet. E’ il locale perfetto per godersi un po’ di relax in ogni momento della giornata. Sia dopo una giornata di lavoro o di shopping. Tutto ciò, grazie anche all’atmosfera creata dall’arredamento e dalla musica.

Granaio, Caffè e Cucina: la sua cucina si basa sulla tradizione italiana, esattamente sulla saggezza delle nonne. I menù presentano piatti tradizionali e regionali, come lasagne, risotti e parmigiana, preparati con ingredienti di alta qualità. E’ possibile trovare questo locale a Milano in via Torino. Quest’ultimo però non è l’unica sede, ma ce n’è anche un’altra a Londra e in altri posti d’Italia. Granaio, Caffè e Cucina è aperto sette giorni su sette.