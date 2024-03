I passeggeri nelle ore notturne dormono nell'androne di un palazzo: il terminal è troppo pericoloso

Degrado e insicurezza regnano sovrani al terminal dei bus a Lampugnano.

Il pericolo al terminal

I passeggeri in attesa dei bus che partono di notte o la mattina presto dormono nell’androne e nel vano scala di un palazzo. Aspettare al terminal è troppo pericoloso, sono numerosi gli episodi di furti e rapine in quelle ore.

Il parcheggio inoltre è sempre pieno, così gli autisti sono costretti a fermarsi nelle vie adiacenti, in cui scaricano anche i bagni chimici.

Richiesto l’intervento del gestore

Enrico Fedrighini, consigliere di maggioranza del gruppo misto a Palazzo Marino, lunedì 25 marzo ha chiesto che il gestore del terminal (Autostazioni Milano Srl, che gestisce anche il terminal di San Donato) sia convocato in una commissione per chiedergli un intervento.

Ha affermato, spiegando il degrado e la pericolosità notturna: “Sarebbe utile anche un sopralluogo. E sarebbe un sopralluogo da fare di notte.”

Continua: “Il concessionario non investe in un sistema di controllo, vigilanza e sicurezza degno di un Paese civile. E non affitta un’area separata dove far parcheggiare i pullman, sempre più numerosi perché la domanda di questi viaggi è in aumento. Deve essere chiamato a rispondere di questo uso del territorio che produce danni alla collettività”.