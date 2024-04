Migliori ristoranti in zona Porta Genova a Milano: le proposte

Porta Genova è un’insieme di diversi elementi: cultura, moda e gastronomia. Tra le vie del cuore pulsante di Milano, sono presenti dei locali che potrebbero deliziare il vostro palato. In quest’articolo andremo a scoprire i migliori ristoranti della zona.

Migliori ristoranti in zona Porta Genova a Milano

Basara: un locale che fonde la tradizione culinaria giapponese e la creatività. Basara offre diversi tipi di piatti: dall’autentico sushi ai piatti rivisitati in chiave contemporanea. Dispone di diverse sedi in giro per la città.

Scaletta Restaurant: Il posto ideale per una cena romantica, ma non solo, anche per festeggiare qualsiasi occasione. Il suo menu stagionale dispone di ricette regionali italiane, composti da ingredienti freschi e di alta qualità, che sono in grado di farvi viaggiare per tutta l’Italia attraverso i sapori.

Magna Pars Ristorante: Un locale che unisce la cucina contemporanea agli ingredienti italiani di altissima qualità. Con quest’ultimi vengono create ricette innovative. Magna Pars oltre a soddisfare le vostre papille gustative, propone dalla ricca cantina una delle selezioni migliori di vini italiani. L’ambiente presenta due camini e un bellissimo giardino, elementi che possono dar vita ad un’atmosfera piacevole per una cena tra amici.