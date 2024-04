I migliori hotel in zona Milano Malpensa: la classifica per i viaggiatori

I migliori hotel in zona Milano Malpensa: la classifica

Quando si pianifica un viaggio, una scelta molto importante è quella dell’alloggio. Per i viaggiatori diretti o in transito verso l’Aeroporto Internazionale di Milano Malpensa, è fondamentale trovare un hotel comodo e nelle loro vicinanze. In quest’articolo andremo a vedere la classifica dei migliori hotel nella zona di Milano Malpensa.

Hotel Villa Malpensa

L’Hotel Villa Malpensa si trova a soli 800 metri dal Terminal 1 dell’aeroporto, esattamente nel grande giardino privato nel borgo medioevale di Vizzola Ticino. La sua storia risale agli inizi del 900, quando una volta era la residenza del conte Caproni. Offre una navetta gratuita per il tragitto dall’aeroporto al Polo Fieristico di Rho-Pero. Il ristorante dell’hotel offre diversi piatti, che vanno dalle specialità regionali alla cucina internazionale.

TRIBE Milano Malpensa

TRIBE Milano Malpensa oltre ad essere un hotel molto fresco, ha dei prezzi accessibili. La struttura è abbellita da uno stile pop-moderno. L’hotel, situato in una posizione strategica nel quartiere dell’aeroporto, offre anche degli spazi per dare vita a degli eventi. Le camere sono molto eleganti e spaziose, le caratteristiche ideali per un perfetto soggiorno. Nel prezzo, è compresa la connessione Wi-Fi e degli spazi per lo smart-working.

Casa Ananda

Casa Ananda si trova vicino all’aeroporto di Milano Malpensa, esattamente 13 km dall’aeroporto e a 500 metri dalla Stazione Ferroviaria di Ferno. Dispone di camere eleganti e spaziose, con aria condizionata e connessione Wi-Fi gratuita.