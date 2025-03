I motivi per cui la scelta di una vacanza in barca a vela potrebbe essere l'opzione che fa per voi, sfruttando le offerte di Sailwiz.

Ci sono vari motivi per cui scegliere di fare una vacanza in barca a vela. Un’esperienza che già di per sé sarebbe godibile e potenzialmente indimenticabile, ma che se svolta in compagnia può persino migliorare. Sailwiz prevede delle proposte di viaggi in barca a vela di gruppo, riuscendo quindi a dare tutti i vantaggi possibili di una scelta del genere per le nostre vacanze. Vediamoli assieme.

Posti non raggiungibili se non in barca a vela

Ci sono alcune tappe meravigliose che sono raggiungibili solo tramite un viaggio in barca, come ad esempio Cala Luna nella nostrana Sardegna oppure le Isole di Lavezzi in Corsica. Una vacanza in barca a vela è quindi perfetta per chiunque voglia scoprire anche questi luoghi un po’ in disparte e altrimenti nascosti o inaccessibili, godendosi queste meraviglie in tutta calma e tranquillità, e ovviamente in compagnia.

Un continuo contatto col mare

Per chiunque sia un amante del mare, una vacanza in barca a vela è una delle proposte migliori possibili. Sia che vi piaccia semplicemente ammirare i meravigliosi paesaggi marittimi sia che vi piaccia gettarvi in acqua e magari darvi anche ad un po’ di esplorazione marina tramite del semplice snorkeling durante le pause programmate durante il viaggio proprio per permettere ai passeggeri di scendere in acqua. Inoltre, questa opzione è possibile anche per chi non sa nuotare particolarmente bene ma vuole comunque vivere l’esperienza dell’acqua marina sulla propria pelle: sulle barche a vela sono infatti sempre disponibili dei salvagente sia per bambini che per adulti, rendendo l’esperienza adatta a chiunque.

Opzioni per tutti i gusti

Che si voglia fare una vacanza in barca a vela da solo, in coppia, solo con la propria famiglia o con un gruppo di sconosciuti con cui fare amicizia, c’è un’offerta per tutte queste necessità. Grazie alle proposte di Sailwiz si può richiedere la modalità di viaggio “vacanza in barca per piazza“, viaggiando da solo o prenotando una cabina per coppia. Inoltre si può noleggiare una barca per un intero gruppo di amici o familiari, infine ovviamente si possono fare dei viaggi di gruppo in cui conoscere persone nuove con cui condividere la vacanza e potenzialmente fare nuove amicizie. Inoltre, non è necessario avere già conoscenze nautiche per intraprendere una vacanza in barca a vela, ma per chi lo volesse c’è appunto l’opzione di poter noleggiare una barca tutta per sé e migliorare le proprie capacità nautiche.

Vacanza in barca a vela: una scelta economica

Per molti di noi, pensare di fare un’intera vacanza in barca a vela può sembrare un’opzione irraggiungibile a livello economico. In realtà, grazie alle offerte e le modalità di viaggio offerte sempre da gruppi come Sailwiz, è possibile fare una vacanza in barca a vela per meno di 1000 euro. Si può rivelare quindi un’opzione molto più economica del previsto.