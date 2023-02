Superviaggi: una storia tutta milanese lunga quasi 50 anni

Superviaggi è una realtà tutta milanese che offre la possibilità di intraprendere avventure anche nei posti più remoti del mondo.

Alphonse de Lamartine ci insegna che “non c’è uomo più completo di colui che ha viaggiato, che ha cambiato venti volte la forma del suo pensiero e della sua vita”. E grazie alle agenzie di viaggio, dalla seconda metà del 1900 spostarsi nel mondo è molto più semplice di quanto non sia mai stato nella storia dell’uomo.

Lo sviluppo tecnologico e la globalizzazione hanno fatto la differenza, accelerando e semplificando le procedure per l’organizzazione delle trasferte. Tuttavia, il ruolo dell’agenzia viaggio resta fondamentale in molteplici aspetti: dai viaggi oltreoceano alle gite in comitiva. Ciò consente alle realtà che puntano sulla qualità, e sono davvero in grado di fornire supporto al cliente, di non temere la concorrenza di internet. Restando operative anche per decenni, a tutto vantaggio dei viaggiatori e dell’economia locale.

Un esempio di successo in questo senso è Superviaggi, l’agenzia viaggi a Milano centro che dal 1977 propone prestigiosi viaggi organizzati, secondo un approccio che evita le scelte ripetitive. Presentando ai viaggiatori la possibilità di intraprendere avventure sempre diverse ed emozionanti.

Il team di professionisti di Superviaggi ha organizzato oltre cento proposte di viaggi di gruppo, e ad ognuna di queste hanno preso parte le guide dell’agenzia, che forniscono un supporto vero e professionale in ogni fase del viaggio. Accompagnando personalmente i gruppi che si affidano alla professionalità di una realtà con alle spalle quasi mezzo secolo di storia.

Superviaggi porta i suoi clienti alla scoperta degli angoli più remoti del mondo: gli itinerari proposti attraversano il globo, andando dall’Antartide all’Oceania, passando per Sud America ed Estremo Oriente. L’agenzia si impegna costantemente nella ricerca di nuove destinazioni, anche riscoprendo Paesi che stanno riaprendo le porte ad un turismo non di massa.

Sì, perché la storica agenzia milanese mira a soddisfare ogni genere di pubblico. Per questo ogni anno propone una selezione di 3-4 programmi di viaggio organizzati selezionando mete a breve, medio e lungo raggio. Con la possibilità di realizzare anche viaggi personalizzati per qualsiasi destinazione, garantendo un servizio di qualità e sfruttando le partnership con tour operator tra i migliori al mondo.

Oltre ai viaggi turistici, Superviaggi è specializzata nell’organizzazione di viaggi aziendali e incentive. Vengono sviluppate soluzioni ad hoc per le aziende, con itinerari studiati per i viaggi con focus sul team building ma anche pianificazione di viaggi in cui l’azienda intende coinvolgere partner e clienti, per promuovere il brand e imprimere nella mente dei partecipanti un ricordo indelebile.

I servizi dell’agenzia includono poi l’organizzazione della presenza a fiere di settore in Italia e all’estero, con la gestione sia del viaggio per il singolo cliente e per gruppi. Un ambito in cui Superviaggi si muove da decenni, tanto che poco dopo l’apertura figurava già tra le agenzie accreditate dalla Messe Frankfurt. Ancora oggi l’agenzia è una delle più quotate del settore, gode di accessi privilegiati in strutture ricettive e padiglioni fieristici.

La ciliegina sulla torta? Superviaggi opera come business travel: la biglietteria aerea, marittima e ferroviaria non sarà più un problema grazie alla professionalità e alla preparazione del personale dell’agenzia, altamente qualificato e costantemente aggiornato.