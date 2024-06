Le migliori destinazioni turistiche da visitare a luglio per i Milanesi

Prima di parlarvi delle migliori destinazioni estive per il mese di luglio, vi forniremo una sorta di mini-guida per prepararsi al meglio al vostro viaggio evitando spiacevoli sorprese

Luglio è il mese perfetto per i milanesi che desiderano prendersi una pausa dalla frenesia della città meneghina e godersi una vacanza rilassante, romantica o avventurosa lontani dal Duomo. Con l’arrivo delle prime ondate di calore sta crescendo sempre di più il desiderio dei milanesi di scappare dalla routine per immergersi in nuovi luoghi, nuove culture e attività differenti rispetto all’ora di boot camp in palestra oppure la partita a padel con i colleghi di ufficio.

Prima di parlarvi delle migliori destinazioni estive per il mese di luglio, vi forniremo una sorta di mini-guida per prepararsi al meglio al vostro viaggio evitando spiacevoli sorprese e permettendovi di arrivare preparati ad uno dei momenti più attesi di tutto l’anno. Sono solo dei tips che vi consentiranno di pianificare al meglio la fase pre-partenza.

Prima di tutto, è importante pianificare il viaggio in anticipo. Luglio è un mese molto popolare per le vacanze, quindi è consigliabile prenotare voli e alloggi il prima possibile per assicurarsi le migliori tariffe e disponibilità. Utilizzare siti di comparazione dei prezzi e leggere le recensioni può aiutare a trovare le migliori opzioni.

Non importa quanto la destinazione sia vicina o lontana, un’assicurazione medica di viaggio è essenziale. Un’ottima opzione è quella offerta da Heymondo, che copre una vasta gamma di situazioni, dalle emergenze mediche alla cancellazione del viaggio. Visita il sito Heymondo per maggiori informazioni e per scegliere il piano che meglio si adatta alle tue esigenze. Una buona assicurazione ti garantisce tranquillità e sicurezza durante tutta la durata del viaggio.

Controlla sempre la validità del tuo passaporto e verifica se sono necessari visti per la destinazione scelta. Inoltre, alcune destinazioni richiedono vaccinazioni specifiche: consultare il proprio medico di famiglia o una clinica di viaggi può aiutarti a prepararti adeguatamente.

Preparare il bagaglio in modo intelligente può fare la differenza. Opta per un abbigliamento versatile e leggero, adatto al clima della destinazione. Non dimenticare di portare una giacca leggera o un maglione per le serate più fresche, e sempre un paio di scarpe comode. Assicurati di includere nel bagaglio un kit di pronto soccorso, i farmaci necessari e una copia di tutti i documenti importanti.

Stabilisci un budget realistico per il tuo viaggio e cerca di non sforare. Informati sulla valuta locale e valuta se è più conveniente cambiare i soldi in anticipo o una volta arrivati. Utilizzare carte di credito o debito internazionali può spesso essere più pratico e sicuro.

Le 5 migliori destinazioni da visitare a luglio

Bali, Indonesia

Bali è una delle destinazioni più affascinanti del mondo, e sicuramente uno dei luoghi più quotati dove andare in vacanza a luglio. Nota per le sue splendide spiagge, la ricca cultura e le avventure all’aria aperta, quest’isola dell’Indonesia viene visitata ogni anno da milioni di turisti provenienti da qualsiasi angolo del mondo. Luglio è il momento ideale per visitarla, grazie al clima secco e soleggiato. Puoi esplorare i templi storici, fare surf a Kuta Beach, o rilassarti nei resort di lusso a Ubud. Non perdere la possibilità di fare snorkeling o immersioni nelle acque cristalline di Nusa Penida.

Lisbona, Portogallo

Lisbona è una città vibrante e accogliente, perfetta per un viaggio estivo. A luglio, la città offre un clima caldo piacevole e soleggiato, ideale per passeggiare tra i suoi quartieri storici. Visita il quartiere di Alfama, con le sue stradine strette e le case colorate, e il quartiere di Belém, famoso per i suoi monumenti storici come la Torre di Belém e il Monastero dos Jerónimos. Non dimenticare di assaggiare i famosi pastéis de nata e sorseggiare un caffè durante le tue pause. Lisbona offre inoltre ottimi collegamenti con Setubal, una delle principali località marittime vicine alla capitale lusitana.

Santorini, Grecia

Santorini è una delle isole più iconiche della Grecia, famosa per i suoi panorami mozzafiato, le case bianche e blu e i tramonti spettacolari. Luglio è un mese perfetto per visitare l’isola, con giornate lunghe e soleggiate che ti permettono di esplorare le spiagge di sabbia vulcanica come la Red e la Black Beach, visitare le antiche rovine di Akrotiri, e goderti la cucina greca nei ristoranti a picco sul mare nella capitale Fira. Un giro in barca attorno alla caldera è un’esperienza imperdibile, come osservare il tramonto nel chiringuito che si trova alle spalle del vecchio cratere vulcanico dell’isola dell’amore.

Vancouver, Canada

Per chi cerca una destinazione più fresca, Vancouver è una scelta eccellente. Con il suo clima mite e le numerose attività all’aperto, la città a pochi passi dall’Oceano Pacifico e dal confine con gli Stati Uniti è perfetta per gli amanti della natura. Luglio è ideale per escursioni nei parchi nazionali circostanti, gite in bicicletta lungo la Seawall, e kayak nelle acque tranquille della English Bay. La città offre anche una vibrante scena culturale, con numerosi festival e mercati locali. La Vancouver Art Gallery è molto apprezzata per le opere di artisti locali, mentre il porto British Columbia è uno dei luoghi più indicati per la movida.

Kyoto, Giappone

Kyoto è una città che unisce la tradizione con la modernità in modo unico. Passeggiare per le sue strade ti proietta in una sorta di dimensione mistica che solo questa perla del Giappone può offrire ai suoi visitatori. A luglio, la città celebra il famoso festival di Gion Matsuri, uno dei più grandi e antichi del Giappone, con sfilate di carri elaborati e spettacoli tradizionali. Oltre al festival, puoi visitare i numerosi templi e santuari, rilassarti nei giardini zen e assaporare la cucina giapponese autentica in ristoranti minimal famosi per la cena kaiseki. Non perdere una visita al quartiere di Arashiyama, con la sua famosa foresta di bambù.