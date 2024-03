Quando si organizza un viaggio è indispensabile pensare al parcheggio. Alcuni consigli per trovare parcheggio all'aeroporto di Milano Malpensa.

L’aeroporto di Malpensa, situato a nord di Milano, è uno degli aeroporti più importanti e trafficati d’Italia. Con una vasta gamma di servizi e strutture, Malpensa accoglie milioni di passeggeri ogni anno, offrendo connessioni nazionali e internazionali. La sua vastità si riflette nella sua estensione di oltre 25 chilometri quadrati, rendendolo uno degli aeroporti più estesi d’Europa.

La sua importanza si traduce anche nella presenza di numerose compagnie, come Ryanair, EasyJet e molte altre, che operano al suo interno, offrendo collegamenti verso destinazioni globali. Proprio per questo conoscere approfonditamente come trovare parcheggio all’aeroporto Milano Malpensa è davvero indispensabile.

Le opzioni di parcheggio a Milano Malpensa

Una delle prime considerazioni per chi viaggia in aereo è la gestione del parcheggio. Fortunatamente, l’aeroporto di Malpensa offre diverse opzioni per soddisfare le esigenze dei viaggiatori. Il parcheggio coperto rappresenta una soluzione ideale per coloro che desiderano proteggere il proprio veicolo dagli agenti atmosferici e che hanno necessità di un ricovero sicuro per più giorni. D’altra parte, il parcheggio scoperto come il P2 potrebbe essere più adatto a chi cerca una soluzione economica e con accesso diretto ai terminal.

Per chi cerca una sosta lunga il P1 è il parcheggio a lungo termine dell’aeroporto, non offre servizio di navetta, ma è a solo 3 minuti dal terminal. I parcheggi a breve termine sono perfetti per chi desidera un accesso rapido e immediato all’aeroporto, ideale per chi ha necessità solo di una sosta breve, disponibili sia al terminal 1 che 2 a differenza di altri aeroporti non presentano l’opzione Kiss and Go ma un costo ridotto per la prima ora di permanenza.

Il servizio navetta dell’aeroporto di Milano Malpensa

L’aeroporto di Milano Malpensa mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio navetta che collega i suoi due terminal. Al Terminal 1, la fermata della navetta è situata di fronte all’Hotel Sheraton, offrendo un punto di partenza comodo e facilmente individuabile per i passeggeri in arrivo o in partenza. Al Terminal 2, invece, la fermata della navetta è posizionata di fronte agli Arrivi, garantendo un accesso agevole per coloro che utilizzano il parcheggio situato in prossimità di questo terminal.

Il servizio navetta è completamente gratuito ed ha una frequenza così suddivisa:

Ogni 20 minuti dalle 04:00 alle 01:00;

Ogni 30 minuti dalle 01:30 alle 3:30.

Risparmiare prenotando online

Una strategia consigliata per ottimizzare l’esperienza di parcheggio è la prenotazione online. Attraverso il sito ufficiale dell’aeroporto di Malpensa o le app e i servizi di parking convenzionati i viaggiatori possono prenotare il loro posto auto in anticipo. Questa opzione offre vantaggi significativi, tra cui il risparmio di tempo e denaro.

Prenotare in anticipo garantisce la disponibilità di posti auto e può essere associato a tariffe scontate rispetto, spesso inoltre l’aeroporto di Milano mette a disposizione anche tariffe agevolate collegate a periodi dell’anno specifici come, per esempio, la Pasqua o il Natale ed è proprio per questo che si consiglia di controllare, sempre, il sito dell’aeroporto per essere informati delle agevolazioni dell’ultimo minuto. La prenotazione online consente ai viaggiatori di pianificare con precisione il loro arrivo all’aeroporto, evitando preoccupazioni dell’ultimo minuto sulla disponibilità dei parcheggi.

Infine, per chi viaggia spesso sia da Milano Malpensa che da Milano Linate è possibile usufruire di ottimi sconti comprando, in anticipo, un abbonamento stagionale.

La sicurezza: un aspetto da non sottovalutare

Un aspetto cruciale da considerare durante la sosta del veicolo all’aeroporto è la sicurezza. Molti parcheggi dell’aeroporto di Malpensa offrono servizi di sicurezza, con la prenotazione online tramite applicazione è possibile visionare non solo i posti disponibili ma prenotare in anticipo un posto coperto per avere maggiori sicurezze.