Ristoranti vicino a Corso Buenos Aires Milano: le delizie culinarie in zona

A Milano, vicino Corso Buenos Aires, che è una delle strade più popolate della città, ha diversi tipi di ristoranti. In quest’articolo andremo a scoprire alcuni dei migliori ristoranti vicino a Corso Buenos Aires Milano.

Ristoranti vicino a Corso Buenos Aires Milano

Pane al Pane Vino al Vino

Per gli amanti della cucina italiana “Pane al Pane Vino al Vino” è la scelta migliore da fare. Si trova in via Alessandro Tadino 48, e oltre ad offrire dei buonissimi piatti, dalla pasta fresca ai taglieri di affettati e formaggi, vi accoglie in un luogo che familiare che sa di casa.

Ristorante Pizzeria The Kitchen

Al “The Kitchen”, in via Scarlatti 7, potrete mangiare diversi piatti: dalle pizze a dei deliziosi primi. Ci sono anche delle opzioni per vegetariani e per chi è allergico al glutine.

Ristorante Indiano Just India

Per provare qualcosa di diverso, in questo caso del cibo indiano, vi consigliamo “Just India”. Situato in via B. Marcello 34, offre diversi piatti indiani, dal Pakora al Biryani.

Pizzeria Ristorante Salernitano

In via Vitruvio 8, il “Salernitano” sforna delle buonissime pizze napoletane e piatti della tradizione italiana. E’ il luogo perfetto per una cena con degli amici o parenti.

Ristorante Baobab Cucina Multietnica

Se vuoi assaggiare del cibo africano, “Baobab Cucina Multietnica”, situato in via Alessandro Tadino 48, ti offre un viaggio di sapori in Africa. I piatti vanno dalle specialità etiopi alle creazioni fusion.