L'aggressore avrebbe mentito sull'età, affermando di avere 16 anni. Bugia scoperta dall'esame osseo che ha rivelato la sua vera età

La polizia ha arrestato per tentato omicidio un 19enne che, lo scorso 29 aprile, aveva accoltellato un 17enne in Stazione Centrale.

L’accoltellamento

L’aggressione è avvenuta intorno alle 23:20 nei pressi del McDonald’s in zona stazione Centrale. Qui i poliziotti hanno notato una ventina di ragazzi impegnati in una rissa Ad un certo punto, uno di loro avrebbe tirato fuori un coltellino dalla lama lunga otto centimetri e si sarebbe scagliato contro il rivale.

I poliziotti sono intervenuti per fermare l’aggressore: marocchino, incensurato, senza fissa dimora e irregolare in Italia.

La menzogna sull’età

L’aggressore, dopo essere stato bloccato dai poliziotti, ha affermato di avere 16 anni. Una volta arrestato con l’accusa di tentato omicidio, è stato condotto al ‘Beccaria’ di Milano in attesa della convalida da parte del gip. Il giorno seguente è stato sottoposto all’esame osseo in modo tale da accertare la sua reale età ed è emerso che avrebbe 19 anni. Il ferito, anche lui marocchino senza fissa dimora, è stato ricoverato in ospedale e poi dimesso con una prognosi di 10 giorni.