L'obiettivo principale della riqualificazione è rendere le stazioni più accessibili

Regione Lombardia e Rfi hanno firmato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di rendere le stazioni di Milano e della Lombardia più accessibili.

Gli interventi previsti

Il documento stabilisce il piano strategico per realizzare riassetto e razionalizzazione dei piazzali e della viabilità di accesso, ristrutturazione e riorganizzazione dei terminal bus, potenziamento della rete ciclopedonale tra stazioni, centri storici e principali attrattori territoriali (come scuole superiori o ospedali), apertura di nuovi sottopassaggi, velostazioni e aree dedicate alla sosta di biciclette e veicoli della sharing mobility.

Gli interventi sono finanziati da Regione Lombardia che ha stanziato 41 milioni di euro.

“Lavoriamo per migliorare la funzionalità delle stazioni”

Spiega l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi: “Pochi giorni fa in Giunta abbiamo deliberato il provvedimento denominato ‘Multimodale Urbano’ che assicura il finanziamento dei progetti messi a punto da Rfi e dai Comuni. Ora, con la firma del protocollo, entriamo in una fase ancor più operativa che si declinerà nella concretizzazione degli interventi nei diversi territori. Lavoriamo per migliorare la funzionalità delle stazioni e integrarle maggiormente nel contesto di riferimento.”