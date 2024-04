Luca Bernardo è il direttore del dipartimento di pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli-Sacco

Luca Bernardo è stato scelto dai vertici di Forza Italia come capogruppo del partito al Comune di Milano.

Chi è Luca Bernardo?

Luca Bernardo è il direttore del dipartimento di pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli-Sacco. Nel 2021 si era candidato sindaco di Milano per il centrodestra, venendo però sconfitto da Beppe Sala.

Con Bernardo, Forza Italia avrà dunque tre consiglieri a Palazzo Marino. Ci sono infatti anche Gianluca Comazzi, contemporaneamente assessore regionale ai territori, e Marco Bestetti.

Il nuovo capogruppo

Luca Bernardo va a sostituire Alessandro De Chirico, che sarà il candidato di Forza Italia alla presidenza di una commissione sulle case popolari.

Afferma Cristina Rossello, segretaria cittadina per Forza Italia: “Ringrazio De Chirico per il lavoro svolto fino a oggi, e faccio un grande in bocca al lupo a Bernardo, persona di grande equilibrio e generosità che saprà guidare il gruppo con entusiasmo e determinazione”.