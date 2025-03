Un'iniziativa per sostenere i milanesi durante gli scioperi dei mezzi pubblici

Un’iniziativa per i milanesi in difficoltà

La Lega ha presentato una mozione in consiglio comunale per introdurre il . Questa proposta, avanzata dal capogruppo Alessandro Verri, mira a fornire un’alternativa sostenibile e accessibile per i cittadini che si trovano in difficoltà nel raggiungere il lavoro o la scuola durante le interruzioni del servizio di trasporto pubblico. Verri ha sottolineato l’importanza di offrire soluzioni pratiche per alleviare il disagio dei milanesi, affermando che “migliaia di milanesi si trovano in difficoltà” in queste circostanze.

Un’alternativa sostenibile

Il bike sharing, gestito da Atm, rappresenta una valida opzione per chi desidera muoversi in città senza dover affrontare i disagi degli scioperi. La proposta prevede che gli abbonati annuali al servizio di trasporto pubblico possano usufruire gratuitamente delle biciclette in condivisione. Questo non solo incoraggia l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, ma contribuisce anche a ridurre l’inquinamento e il traffico urbano. La Lega ritiene che questa iniziativa possa migliorare la qualità della vita a Milano, rendendo la città più vivibile e sostenibile.

Comunicazione e monitoraggio

Oltre alla gratuità del bike sharing, la mozione richiede anche una “comunicazione tempestiva” agli utenti riguardo agli scioperi e alle modalità di accesso al servizio di bike sharing. È fondamentale che i cittadini siano informati in anticipo per poter pianificare i propri spostamenti. Inoltre, si propone un monitoraggio dell’impatto di questa iniziativa nel tempo, per valutare la sua efficacia e apportare eventuali miglioramenti. Verri ha concluso affermando che “la nostra proposta va nella direzione di una città più efficiente e attenta alle esigenze dei suoi cittadini”, sottolineando l’importanza di non lasciare gli abbonati Atm senza alternative nei giorni di sciopero.