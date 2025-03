Il Comune di Milano accoglie le richieste dei cittadini per una maggiore fruizione dei parchi.

Nuovi orari di apertura per il Parco Sempione e i Giardini Pubblici

Da aprile a settembre, i cittadini di Milano potranno godere di un’importante novità: il Parco Sempione e i Giardini Pubblici chiuderanno a mezzanotte. Questa decisione, accolta con entusiasmo da residenti e associazioni, è stata promossa dal Municipio 1 e approvata dal Comune di Milano. Attualmente, l’orario di chiusura è fissato alle 21 per entrambi i parchi, ma con il nuovo provvedimento si guadagnerà un’ora e mezza in più nella maggior parte dei mesi, con un incremento di tre ore ad aprile e due ore a maggio.

Un cambiamento atteso dai cittadini

La richiesta di estendere gli orari di apertura è emersa da un’esigenza concreta: molti cittadini si trovano a dover lasciare i parchi dopo il tramonto, rendendo necessaria la presenza degli addetti per riaprire i cancelli. Con l’arrivo della bella stagione, la possibilità di trascorrere più tempo all’aperto diventa fondamentale, soprattutto per chi lavora fino a tardi. Questo cambiamento non solo offre maggiore libertà ai frequentatori, ma rappresenta anche un passo verso una città più vivibile e accessibile.

Prospettive future per i parchi di Milano

La decisione di estendere gli orari di apertura non si limita ai soli Giardini Pubblici e al Parco Sempione. Milano conta circa 200 parchi e giardini recintati, e il Comune sembra intenzionato a seguire questa nuova linea anche per altre aree verdi. Già si parla di una richiesta avanzata dal Municipio 9 per i giardini di Cassina Anna a Bruzzano, dove si propone di tenere aperti i cancelli dalle 7 alle 21 in inverno e dalle 7 alle 24 in estate. Questo approccio potrebbe trasformare i parchi in veri e propri luoghi di aggregazione, dove eventi e attività possono svolgersi anche oltre l’orario tradizionale.