Si sono conclusi i lavori di riqualificazione delle case popolari in via Russoli, nel quartiere Barona di Milano, finanziati con 15 milioni di euro.

I materiali naturali

Si legge in una nota del Pirellone: “L’operazione ha riguardato 187 alloggi e si è sviluppata attraverso l’impiego di nuove tecnologie a bassissimo impatto ambientale. Le torri dal nuovo volto green e oggi qualificate in classe energetica A sono state ristrutturate ed efficientate attraverso la realizzazione di un involucro edilizio ‘a cappotto’ costituito da materiali naturali, nello specifico da scarti di riso condensati in pannelli isolanti.”

“Un modello di edilizia residenziale pubblica”

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, afferma in merito alla riqualificazione: “L’intervento di via Russoli può diventare un modello di edilizia residenziale pubblica da replicare altrove, sia in termini di sostenibilità ambientale sia per quanto riguarda la qualità dell’abitare. Gli investimenti della Regione si traducono in progetti concreti in grado di dare nuove prospettive ai cittadini e offrire loro un contesto abitativo risanato e assolutamente dignitoso”.

Aggiunge: “Un intervento che va nella direzione della sostenibilità, del vivere meglio e della socialità, grazie agli spazi comuni che vengono messi a disposizione. Continuiamo a lavorare per offrire alloggi sempre migliori e rispondere ai bisogni dei cittadini. Grazie anche ai cittadini che hanno collaborato per concretizzare tutto questo”.