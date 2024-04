Dal primo gennaio 2025 non sarà più possibile fumare in tutte le aree pubbliche, pena una multa fino a 240 euro

Dal primo gennaio 2025 scatterà il divieto di fumare nei luoghi pubblici a Milano, come stabilito da Palazzo Marino nel novembre del 2020.

Il divieto

Da gennaio 2025 sarà dunque vietato fumare in tutte le aree pubbliche della città, in strade, marciapiedi, piazze. Si potrà fumare solo in zone isolate in cui sia possibile mantenere una distanza di almeno 10 metri dalle altre persone. Il divieto riguarda solo i prodotti del tabacco, sarà dunque possibile continuare a fumare le sigarette elettroniche.

Le pene per chi violerà il divieto arriveranno fino ai 240 euro.

Le ragioni del divieto

L’obiettivo è quello di rendere pian piano Milano una città completamente “smoke free”.

Spiega il Comune in una nota: “Si tratta di provvedimenti che hanno un duplice obiettivo: aiutano a ridurre il Pm10, ossia le particelle inquinanti nocive per i polmoni e tutelano la salute dei cittadini dal fumo attivo e passivo nei luoghi pubblici e frequentati anche dai minori.”