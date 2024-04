Tra i cantanti sul palco troveremo Angelina Mango, Alessandra Amoroso, Ghali, Gianna Nannini, Mahmood e molti altri

In Piazza del Duomo a Milano, venerdì 15 maggio, si terrà il concerto gratuito di Radio Italia 2024.

Per la prima volta quest’anno ci sarà poi una seconda tappa, il 27 giugno, a Napoli.

I cantanti sul palco

Numerosissimi saranno i cantanti presenti sul palco: dalla vincitrice del Festival di Sanremo, Angelina Mango, ai suoi colleghi ‘sanremesi’ Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Mahmood, The Kolors, fino a Gianna Nannini, Noemi e Ultimo.

La conduzione sarà affidata non più ai volti storici dell’evento, Luca e Paolo, ma alle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta.

Dove vedere il concerto

Il concerto si terrà il 15 maggio dalle 20:40 in Piazza del Duomo. Sarà inoltre trasmesso in diretta televisiva , sempre a partire dalle ore 20.40, su Sky Uno (e in contemporanea in streaming su Now) e in chiaro su Tv8 e su Radio Italia Tv.