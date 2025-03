Il Municipio 7 di Milano richiede interventi per ridurre il traffico pesante a Figino e garantire la sicurezza dei residenti.

Il problema del traffico pesante a Figino

Figino, un borgo che conserva il suo fascino rurale, sta affrontando un crescente problema di traffico pesante. Nonostante l’installazione di cartelli che indicano il divieto di accesso ai camion, questi continuano a transitare, causando ingorghi e danni alle proprietà. Recentemente, un balcone è stato danneggiato da un camion, evidenziando la gravità della situazione. La giunta del Municipio 7, guidata dalla presidente Silvia Fossati, ha deciso di intervenire per trovare soluzioni efficaci.

Le misure proposte dal Municipio 7

Il Municipio 7 ha richiesto alla Direzione Mobilità del Comune di Milano di modificare la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, per garantire che gli autisti di mezzi pesanti siano avvisati in modo chiaro delle limitazioni. Inoltre, si propone l’installazione di dissuasori di accesso, come le castellane, per rendere più evidenti i divieti. Queste misure sono fondamentali per prevenire situazioni di pericolo, soprattutto quando un mezzo di soccorso deve accedere al borgo mentre un camion è bloccato.

Impatto sulla comunità e sull’ambiente

Il traffico pesante non solo crea disagi ai residenti, ma contribuisce anche all’aumento dell’inquinamento atmosferico. Figino, con le sue case a corte e piccoli giardini, merita di essere preservato da un’invasione di mezzi pesanti. Le richieste del Municipio 7 mirano a tutelare la qualità della vita dei cittadini, garantendo un ambiente più sicuro e salubre. È essenziale che le autorità competenti ascoltino le istanze della comunità e agiscano di conseguenza, comunicando anche a Google Maps e ad altre piattaforme di navigazione le limitazioni di accesso in vigore.