Un evento di unità e partecipazione per commemorare la Resistenza

Preparativi per una celebrazione storica

Milano si prepara a vivere un momento storico con la celebrazione dell’80esimo anniversario della festa del 25 aprile. Le riunioni preparatorie, condotte da Primo Minelli, presidente provinciale dell’Anpi, hanno mostrato un clima di grande entusiasmo e unità. L’evento si propone di essere un simbolo di coesione sociale, richiamando alla memoria i valori della Resistenza e dell’antifascismo.

Un corteo aperto a tutti

Il corteo, che si snoderà attraverso le vie della città, vedrà la partecipazione di diverse comunità, inclusa quella ebraica e rappresentanze di comunità straniere, come quella ucraina. Minelli ha sottolineato l’importanza di un evento inclusivo, affermando che “il nostro corteo è aperto a tutti”. Questo approccio mira a rafforzare il messaggio di unità e solidarietà, elementi fondamentali per commemorare la lotta contro il fascismo.

Un appello alla pacificazione

In un contesto politico spesso divisivo, Minelli ha lanciato un appello per mantenere il focus sulla celebrazione e sulla memoria storica, invitando a “lasciare fuori le discussioni politiche”. L’obiettivo è quello di creare una manifestazione pacifica e unitaria, che possa rappresentare la speranza per un futuro di pace, in un momento in cui i conflitti globali sembrano intensificarsi. La presenza di figure storiche come Sandra Gilardelli, ex staffetta partigiana, e leader sindacali come Maurizio Landini, aggiunge un ulteriore valore simbolico all’evento.