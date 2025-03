Inchiesta sul prezzo di vendita dello stadio di San Siro a Milano

La procura di Milano avvia un'inchiesta per valutare eventuali danni alle casse comunali.

Un’inchiesta senza indagati

La procura di Milano ha avviato un’inchiesta per esaminare il prezzo di vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti, fissato a 197 milioni di euro. Questo fascicolo è stato aperto senza ipotesi di reato e senza indagati, ma con l’intento di valutare se la transazione possa causare danni alle casse comunali. La valutazione dello stadio, che ammonta a quasi 73 milioni, è stata effettuata dall’Agenzia delle Entrate su richiesta del Comune di Milano.

Le condizioni di vendita e le preoccupazioni

La giunta di Milano ha recentemente approvato una delibera d’indirizzo per avviare una conferenza dei servizi e un avviso pubblico per verificare l’interesse di altri soggetti all’acquisto dello stadio. Tra le condizioni di vendita, emerge uno “sconto” di almeno 80 milioni di euro per le opere di bonifica e demolizione, un aspetto che ha sollevato preoccupazioni tra i consiglieri comunali. I rappresentanti di Europa Verde, in particolare, hanno espresso timori riguardo al fatto che i cittadini milanesi potrebbero dover sostenere i costi di demolizione e bonifica, oltre a perdere entrate generate da eventi sportivi e concerti.

Valutazione e ricavi dello stadio

La valutazione dello stadio di San Siro è stata effettuata considerando il costo di costruzione di un nuovo impianto, applicando criteri di deprezzamento. Tuttavia, i consiglieri comunali hanno messo in discussione questa valutazione, sostenendo che il prezzo di vendita fissato a 72 milioni è inadeguato. Inoltre, si stima che lo stadio generi circa 25 milioni di euro all’anno in ricavi, il che rende la questione ancora più complessa. La società M-I Stadio, partecipata da Milan e Inter, ha comunicato all’Agenzia delle Entrate che gli spazi commerciali non sarebbero incrementabili, ma i progettisti hanno suggerito che tali spazi potrebbero essere raddoppiati con adeguate ristrutturazioni.