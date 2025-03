Costi di acquisto e bonifica per lo stadio di San Siro

Analisi dei costi di acquisto e bonifica dello stadio di San Siro per Milan e Inter.

Il valore del progetto di San Siro

Il dibattito attorno all’acquisto dello stadio di San Siro da parte di Milan e Inter si fa sempre più acceso, con cifre che destano preoccupazione e interrogativi. Secondo le ultime delibere comunali, il valore complessivo dell’area è stimato in circa 124 milioni di euro, ma i costi di rimozione dei manufatti e bonifica potrebbero ridurre significativamente l’importo finale. Infatti, si stima che questi costi possano ammontare a circa 80 milioni di euro, una cifra che i due club intendono dedurre dal prezzo d’acquisto.

Le implicazioni per il Comune di Milano

Questa situazione non è priva di conseguenze per il Comune di Milano, che si troverebbe a incassare una somma inferiore rispetto a quanto previsto inizialmente. La deduzione dei costi di bonifica e demolizione comporterebbe una perdita significativa per le casse comunali, che già risentono delle minori entrate generate da eventi sportivi e concerti. Enrico Fedrighini, consigliere comunale, ha espresso preoccupazione per il fatto che i cittadini milanesi potrebbero dover affrontare i costi di demolizione e bonifica, senza ricevere i benefici economici attesi dall’acquisto dello stadio.

Le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate

Un altro aspetto controverso riguarda la valutazione del Meazza, che è stata considerata troppo bassa. L’Agenzia delle Entrate ha applicato un deprezzamento basato sulla vetustà dell’impianto e sulla limitata possibilità di incrementare gli spazi commerciali interni. Tuttavia, il progetto di ristrutturazione presentato da Arco Associati nel 2024 ha dimostrato che esistono opportunità per raddoppiare gli spazi commerciali, sollevando dubbi sulla correttezza delle valutazioni effettuate. Questo scenario complesso richiede una riflessione approfondita sulle reali potenzialità economiche dell’impianto e sulle scelte strategiche che i club e il Comune dovranno affrontare.