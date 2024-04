I cinque arrestati adottavano la tecnica di lanciare una bustina di ketchup alle loro vittime per distrarle e riuscire a borseggiarle

Cinque persone sudamericane sono state arrestate: borseggiavano gli anziani tramite una tecnica ben collaudata.

Le indagini

Varie segnalazioni erano giunte in merito a borseggi di anziani dopo che questi avevano prelevato al bancomat. La squadra antiborseggio è dunque intervenuta e il 24 aprile ha notato cinque sudamericani che armeggiavano con un portafoglio, spartendosi il malloppo. Gli agenti sono intervenuti e li hanno bloccati.

Tutti e cinque sono stati arrestati. Si tratta di colombiani: due donne di 42 e 26 anni, di cui una con precedenti, e tre uomini di 41, 30 e 25 anni, di cui uno con precedenti.

La tecnica della bustina di ketchup

Intanto la prima vittima, un uomo di 71 anni, ha raccontato la sua storia. Dopo avere prelevato 200 euro si è sentito colpito alla schiena. Si trattava di una bustina di ketchup lanciata da una donna. Ha fatto in tempo a vedere la donna piegarsi e andarsene dall’altro lato della strada, poi gli si è avvicinata una coppia che lo ha aiutato a pulirsi. In quella confusione il portafoglio era sparito. L’uomo non ha desistito e ha raggiunto la donna all’interno di un bar, affrontandola. Questa però ha aperto la borsetta, gli ha mostrato di non avere il portafoglio e se n’è andata.

Gli agenti, quando l’hanno fermata, hanno trovato in suo possesso i 200 euro dell’anziano oltre a numerose bustine di ketchup e maionese.