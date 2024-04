La cliente presenta una lesione del cavo orale, della lingua, dell’ugola e dell’esofago

Una donna di 51 anni è ricoverata con gravi lesioni all’ospedale San Carlo. Avrebbe bevuto detersivo per lavastoviglie al posto del bicchiere di vino ordinato in un ristorante di Milano.

Il bicchiere di detersivo

L’episodio è avvenuto in una tavola calda in zone Bande Nere, a Milano, la sera del 27 aprile. La donna si trovava a cena con il compagno e, nel momento di bere un terzo bicchiere di vino, il calice è stato riempito direttamente dalla bottiglia. Questa però non conteneva il vino ordinato, ma del detersivo per lavastoviglie.

La cliente si è accorta del diverso contenuto del calice una volta che ha bevuto. Ha tentato di vomitare e poi insieme al compagno è andata in ospedale, portando con sé la bottiglia incriminata.

La 51enne presenta una lesione del cavo orale, della lingua, dell’ugola e dell’esofago. Non è in pericolo di vita, ma potrebbe subire lesioni permanenti.

Locale sequestrato

La tavola calda è sotto sequestro e la ristoratrice è stata denunciata. Avrebbe ammesso l’errore, confessando di aver contrassegnato la bottiglia con il detersivo con un nastrino e per sbaglio questa sarebbe stata portata alla cliente.