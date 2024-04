Sala propone di prorogare l'incarico di Meyer fino a febbraio 2026, violando però il limite dei 70 anni per i manager di fondazioni lirico-sinfoniche

Stando ad alcune indiscrezioni il sindaco Giuseppe Sala avrebbe proposto, durante il Cda della Scala, ai consiglieri la proroga di un anno dell’attuale sovrintendente Dominique Meyer e del direttore musicale Riccardo Chailly.

Il problema dell’età

La proroga dell’incarico di Meyer sarebbe fino a fine febbraio 2026. Il problema è che il sovrintendente compirà 70 anni nell’agosto 2025 e in tal modo si sforerebbe il limite dell’età imposto dal decreto per i manager delle fondazioni lirico-sinfoniche.

La risposta del ministro Sangiuliano

Non si è fatta attendere la replica del ministro della Cultura Sangiuliano sull’ipotesi avanzata dal sindaco di Milano.

“Le proroghe rischiano di frenare il rilancio del sistema delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Siamo molto rispettosi delle prerogative del Consiglio di Amministrazione del Teatro alla Scala e delle aspettative della città di Milano. Il Teatro alla Scala è un orgoglio della Nazione, un vanto per Milano e un’eccellenza italiana ed è per questo che lo sosteniamo con determinazione. Nel biennio 2023/2024 il Ministero della Cultura lo ha, infatti, finanziato con circa 83 milioni di euro. Queste sono le certezze che forniamo ai lavoratori della Scala e non dipendono dalle nomine che, per loro natura, sono soggette a scadenza”.

Conclude: “Un mandato ha un termine, proprio per favorire il ricambio e il rinnovamento, e prescinde dalla valutazione sul lavoro svolto. Ci stiamo adoperando molto per l’Opera e per infondere al settore una nuova dinamicità, ma le situazioni indefinite e le proroghe rischiano di frenare il rilancio del sistema delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Valuteremo degli approfondimenti tecnici da effettuare nell’esercizio dei poteri di vigilanza.”